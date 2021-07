« Les relations entre le Bénin et la France sont au beau fixe », Wilfried Léandre Houngbédji

Le Porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des internautes ce vendredi 09 juillet 2021, à travers l’émission web « Rendez-vous avec le Porte-parole ». Interrogé sur l’état des relations entre le Bénin et la France, Wilfried Léandre Houngbédji rassure.

Il n’y a pas de nuages à l’horizon, en ce qui concerne les relations entre le Bénin et la France, le Porte-parole du gouvernement béninois en donne l’assurance. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, les relations entre les deux pays sont au beau fixe.

En dehors de la France, le Porte-parole du gouvernement assure que les relations entre le Bénin et tous les autres pays partenaires sont au beau fixe. « Au jour d’aujourd’hui, je peux lui dire que ces relations (Bénin- France) sont au beau fixe, comme avec tous les autres pays, avec lesquels nous sommes en partenariat », a déclaré le Porte-parole en répondant à un internaute.

Il y a quelques jours, le Conseil d’Etat français a décidé du retrait du Bénin de la liste des pays sûrs. C’est certainement cette actualité qui a suscité la question de l’internaute.

Pour justifier le retrait du Bénin de la liste des pays sûrs, après la suspension, le Conseil d’Etat évoque des raisons liées à la situation sociopolitique du pays. Il note que depuis les législatives d’avril 2019, le pays est dans une situation « dégradée et préoccupante ».

S’agissant du maintien de l’inscription sur la liste, du Bénin, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la note de synthèse établie pour ce pays et du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019, que la situation de ce pays s’était dégradée de façon préoccupante, celui-ci traversant une grave Crise politique, en particulier depuis les élections législatives d’avril 2019, et connaissant, selon les observateurs, une restriction des droits et libertés et de l’indépendance de la justice…

Extrait de la décision du Conseil d’Etat