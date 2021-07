« Le régime de Faure Gnassingbé a utilisé le logiciel Pegasus pour espionner des religieux catholiques »

Pegasus, c’est le nom du logiciel qui aurait permis l’espionnage de militants, journalistes et opposants du monde entier. Selon une enquête menée par « Le Monde » et « The Guardian », le régime togolais a utilisé un logiciel ultra-sophistiqué pour cibler des religieux catholiques, des militants de la société civile et des opposants politiques.

Un consortium de médias, dont Le Monde et la cellule investigation de Radio France, coordonné par l’organisation Forbidden Stories, a eu accès à plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés et espionnés par une dizaine d’Etats, via le logiciel israélien Pegasus. L’affaire fait grand bruit car on y retrouve, pêle-mêle, des journalistes, des chefs d’entreprise, des opposants politiques et autres figures de la vie publique, mais aussi des religieux.

Selon l’enquête, le régime togolais a utilisé le logiciel pour cibler des religieux catholiques, des militants de la société civile et des opposants politiques. Mgr Benoit Alowonou, évêque de Kpalimé au Togo est l’un des six Togolais identifiés pour l’instant à avoir été ciblés par le logiciel espion ultra-sophistiqué dénommé Pegasus.

« Au Togo, elle a été utilisée contre des religieux catholiques, des militants de la société civile et des politiciens de l’opposition. Ces voix qui critiquent le pouvoir du président Faure Gnassingbé ont subi à leur insu des infections de leurs smartphones au cours de l’année 2019. » révèle le média français. En tant que président de la Conférence des évêques du Togo, le religieux de 71 ans a eu à orchestrer des dialogues et des tractations délicates entre l’opposition et ce pouvoir que les religieux critiquent régulièrement pour ses dérives autoritaires. « Il est de notre devoir de dire publiquement des vérités qui dérangent », a déclaré l’évêque aux confrères de « Le Monde« .

La dynastie Gnassingbé perdure au Togo

L’actuel président, Faure Gnassingbé, 54 ans, a entamé son quatrième mandat en mai, réélu avec un score écrasant de 70,78 % fortement contesté par l’opposition et la société civile. Dans ce petit pays d’Afrique de l’ouest c’est la même famille, les Gnassingbe, qui détient le pouvoir depuis plus d’un demi-siècle.

Dans la famille Gnassingbe, il y a d’abord eu le papa : Gnassingbe Eyadema. Il a pris le pouvoir peu après l’indépendance, à l’issue d’un coup d’État en 1967. Il a dirigé le pays de façon très autoritaire jusqu’à sa mort en 2005, soit 38 ans au pouvoir. Celui qui lui a succédé, c’est son fils, Faure Gnassingbe. Ses partisans l’appellent par son prénom, Faure. Ses opposants le surnomment « Petit Gnass ». Il est même d’ores et déjà autorisé à se présenter en 2025, pour un 5e mandat. En fait, les élections ne sont qu’un cache sexe, une illusion de démocratie. On est davantage en présence d’une forme de monarchie héréditaire.