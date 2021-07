JO Tokyo 2021: le chef du protocole limogé pour une blague datant d’il y a 20 ans

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo a démis de ses fonctions le directeur de la cérémonie d’ouverture en raison d’un trait d’humour sur l’Holocauste lors d’un sketch filmé et qui remonte à 1998.

« Nous avons appris que lors d’une performance artistique passée », Kentaro Kobayashi « avait usé d’un langage moqueur au sujet d’un fait historique tragique », a déclaré à la presse la présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, jeudi 22 juillet.

Dans un sketch humoristique diffusé en vidéo en 1998, Kentaro Kobayashi et un autre comédien imitaient un célèbre duo d’animateurs d’une émission télévisée japonaise pour enfants. En faisant semblant d’imaginer une activité de bricolage où il serait question de créer et d’installer de petites poupées en papier, il avait lancé à son partenaire : « Celles de la dernière fois où tu avais dit : « Jouons à l’Holocauste » », déclenchant des rires du public. Le duo avait ensuite plaisanté en imaginant la colère du producteur de l’émission à cause de cette référence à la Shoah.

Le comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo a donc décidé de démettre le directeur de la cérémonie d’ouverture de ses fonctions. Ce sketch, « que j’avais écrit, contenait des répliques qui étaient extrêmement inappropriées », s’est excusé dans un communiqué Kentaro Kobayashi, une personnalité du monde du spectacle au Japon.