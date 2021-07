France – 14 juillet: un soldat fait sa demande en mariage sur les Champs-Elysées avant le défilé (vidéo)

Un soldat de l’école militaire des aspirants de Coëtquidan (Morbihan) a demandé sa compagne en mariage avant de marcher sur les Champs-Elysées pour la fête nationale.

Le cadre est monumental : les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Le moment est symbolique : juste avant le défilé militaire du 14 Juillet. Juste avant de remonter les Champs-Élysées avec son régiment, un soldat a demandé la main de sa compagne sous le regard des badauds qui attendaient le traditionnel défilé de la Fête nationale.

Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14Juillet juste avant le Défilé ?



Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale.

Toutes nos félicitations ❤️ pic.twitter.com/o2oZiz4gcj — Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021

Sur les images, on peut voir ce soldat face à sa compagne, se mettre à genou devant elle et lui demander sa main.

La jeune femme accepte la proposition de son conjoint.

On peut entendre la foule applaudir le jeune couple alors qu’il échange un baiser et qu’il s’enlace sur la plus belle avenue du monde.

Le jeune homme à confié à nos confrères de BFMTV que c’était « la première fois » qu’il défilait sur les Champs, « un évènement exceptionnel », un « honneur ». Il a aussi expliqué qu’il avait incité sa future épouse à venir sur les Champs. « La surprise a été totale. Elle ne s’y attendait pas trop.