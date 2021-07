Euro 2021: Gerard Piqué se lâche après l’élimination de l’Espagne

Battu aux tirs buts par l’Italie ce mardi 6 juillet 2021, dans la première demi-finale de l’Euro 2020, l’Espagne dit adieu à la compétition. Un beau parcours, pour les joueurs de la Roja, félicités par l’ex-international espagnol, Gerard Piqué. Le joueur du Barça a également remis en question le système des tirs aux buts.

Au début de l’Euro 2020, les espagnols ne faisaient pas figure de grands favoris. Néanmoins, les joueurs de Luis Enrique peuvent être fiers de leur parcours dans la compétition. Demi-finaliste, l’Espagne a été éliminée ce mardi aux tirs aux buts par l’Italie. L’ancien international espagnol, Gerard Piqué, a tenu à féliciter sa sélection pour leurs performances, tout en critiquant le système des tirs aux buts.

« Énorme tournoi de la sélection. On peut être fier. Il y a beaucoup de mérites à atteindre les demi-finales de l’Euro. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure équipe dans la compétition, mais les tirs au but sont parfois très cruels. Ce n’est pas un hasard si lors des quatre séries (de tirs au but) à l’Euro comme en Copa América, l’équipe qui tire en premier a gagné. Les statistiques disent que le premier a plus de chances et dans un tournoi comme celui-ci, il ne me semble pas juste qu’un tirage au sort (de l’équipe qui tire en premier) vous fasse commencer (la série) avec un désavantage », a-t-il posté sur Twitter.

L’ordre des tirs peut-il déterminer à l’avance qui gagne une séance de tirs buts? La question peut se poser, mais la gestion de la pression et de la fatigue, la technique et le sens du choix sont déterminants dans cet exercice et ne peuvent pas se résumer à une simple idée de hasard ou de chance.