Afghanistan: les Etats-Unis se retirent et la Chine s’installe dans le jeu

Alors que les Etats-Unis retirent leurs troupes de l’Afghanistan, la Chine tente de faire la médiation afin de ramener la paix entre les Talibans et le gouvernement de Kabul. Mercredi, le chef de la diplomatie chinoise a reçu une délégation des Talibans pour discuter des derniers développements.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré les talibans afghans dans la province chinoise de Tianjin, dans le nord-est de la Chine. La rencontre a pour objectif de convaincre les talibans à tenir des pourparlers de paix ou au moins à réduire le niveau de violence.

Selon les informations, Wang Yi souligne que Pékin espère que les talibans mettront les intérêts de la nation et du peuple au premier plan, et se concentreront sur les pourparlers de paix, fixeront des objectifs de paix, établiront une « image positive », et travailleront pour l’unité entre toutes les factions et tous les groupes ethniques.

Le chef de la diplomatie a mis l’accent, lors de la réunion, sur le fait que son pays respecte la souveraineté afghane et l’intégrité territoriale, et adhère toujours à la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Afghanistan. Une déclaration qui a été succédée d’une diatribe à l’endroit des Etats-Unis. Selon Yi, le retrait précipité des États-Unis et de l’OTAN « révèle l’échec de la politique américaine et offre au peuple afghan une opportunité importante de stabiliser et de développer son propre pays ».

La Chine et l’Afghanistan partagent une frontière étroite dans la vallée reculée de Wakhan, et la Chine s’inquiète depuis longtemps d’un éventuel débordement du militantisme islamiste dans sa région autrefois instable du Xinjiang. La région est le foyer traditionnel du groupe ethnique ouïghour majoritairement musulman.