Xi jinping félicite Antonio Guterres pour sa réélection à la tête de l’ONU

Antonio Guterres va poursuivre sa gestion du secrétariat général des Nations Unies durant les cinq prochaines années. Ainsi en a décidé l’Assemblée Générale de l’ONU qui a acté la nomination du portugais lors de sa 75e session qui a eu lieu le vendredi 18 juin 2021. Nommé, Antonio Guterres a été félicité par le président chinois, Xi Jinping.

Dans son message envoyé vendredi, le chef d’Etat chinois, a félicité le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa pour la réélection de M. Guterres au poste de secrétaire général des Nations Unies. Xi Jinping a indiqué que l’ONU joue un rôle important dans les affaires internationales, car elle est l’organisation internationale intergouvernementale la plus universelle, la plus représentative et qui fait le plus autorité.

Le président chinois a par ailleurs, indiqué que son pays attende du portugais, « qu’il continue de remplir ses obligations énoncées dans la Charte des Nations Unies, qu’il maintienne une position objective et juste, qu’il préserve fermement le multilatéralisme et qu’il contribue encore davantage à la paix mondiale et au développement commun ».