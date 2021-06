ONU: Antonio Guterres reconduit à son poste du secrétaire général

Le portugais Antonio Guterres a été reconduit vendredi, à son poste de secrétaire général de l’ONU, par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Antonio Guterres va entamer un second mandat de 5 ans, au secrétariat général de l’ONU à compter du 1ier janvier 2022. Nommé vendredi, le portugais a déclaré qu’il assumerait la responsabilité d’un second mandat de secrétaire général « avec une profonde gratitude et un engagement profond à travailler ensemble pour faire avancer la Charte des Nations Unies à une époque de grands périls et de grandes promesses ».

Notant que la pandémie « a révélé notre vulnérabilité commune, notre interdépendance et l’absolue nécessité d’une action collective », le secrétaire général a affirmé que « notre plus grand défi, et en même temps notre plus grande chance, est d’utiliser cette crise comme l’occasion de renverser la vapeur, de passer à un monde qui tire ses leçons, se redresse de manière plus juste, plus verte et plus durable, et va de l’avant avec une coopération mondiale beaucoup plus efficace pour répondre aux préoccupations mondiales ».

Pour Antonio Guterres, « l’épreuve la plus immédiate sera de vaincre efficacement la COVID-19 et de donner au monde les moyens de prévenir les futures pandémies et autres menaces existentielles et d’y être mieux préparés ».