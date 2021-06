Terrorisme au Burkina Faso: dans les rues, les populations réclament la « sécurité » à l’Etat

Face à la montée du terrorisme au Burkina Faso, de nombreuses personnes sont descendues dans les rues, à Kaya, au centre-nord du pays, le samedi 26 juin, pour appeler le gouvernement, a joué son rôle régalien qui consiste à assurer la sécurité du peuple.

La situation sécuritaire au Burkina Faso inquiète les populations qui sont les plus décimées par les attaques terroristes incessantes. Troublées et se sentant en insécurité, les populations de KAYA, au centre nord du Burkina Faso, ont rallié les rues samedi, pour réclamer davantage de sécurité dans leur région mais dans tout le reste du pays. La marche-meeting a été organisée par une coalition de structures dénommée « L’appel de Kaya ».

Selon les revendications, KAYA appelle le gouvernement à jouer son rôle régalien en assurant la sécurité aux populations et demande aux autorités de mettre fin à la mal gouvernance. Aussi, a-t-elle appelé le gouvernement à doter les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les initiatives populaires de défense du peuple de moyens et de matériels nécessaires pour le combat.

Chose récurrente au Burkina Faso, la population de KAYA a dit « NON » à la présence des armées étrangères dont l’armée française sur le territoire burkinabé, et a appelé la population de la région à mieux s’organiser pour poursuivre la lutte qui ne fait que commencer et qui ira jusqu’à la victoire finale contre les ennemis du peuple burkinabé.