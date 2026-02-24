20 ans après la Nouvelle Star, Bruno Moneroe fait des révélations glaçantes

Ancien finaliste de la Nouvelle Star, Bruno Moneroe a déclaré lors d’une récente interview radio-télévisée avoir reçu des propositions de carrières conditionnées à des pratiques occultes, évoquant des « pactes » et des « rituels qui incluent des enfants, qui incluent du sang ». Ces révélations, faites sur le plateau des Incorrectibles, relancent le débat sur les coulisses des télécrochets et les pressions auxquelles sont confrontés certains candidats.

La Nouvelle Star, lancée par M6 en 2003 pour concurrencer les grands formats de télé-crochet du début des années 2000, s’est imposée comme un vivier de talents. Conçue autour d’auditions nationales menées par un jury de quatre professionnels, l’émission sélectionnait des candidats lors de castings puis procédait à des éliminations hebdomadaires jusqu’à la proclamation d’un vainqueur. Plusieurs artistes révélés par ces émissions ont ensuite connu une carrière nationale.

Parmi les noms cités dans le sillage de la Nouvelle Star figurent, selon le dossier de presse et les archives médiatiques de l’époque, Amel Bent, Christophe Willem et Julien Doré. D’autres lauréats ou finalistes ont connu des fortunes diverses : Jonathan Cerrada, vainqueur de la première saison, a notamment participé à l’Eurovision et publié quelques titres, mais reste absent des scènes médiatiques depuis plusieurs années selon les informations communiquées. Des candidats non lauréats, comme Camélia Jordana (troisième de la saison 4) ou Yseult (deuxième de la saison 10), ont également su tirer parti de leur passage à l’écran.

Les révélations de Bruno Moneroe

Bruno Moneroe, présenté comme l’un des favoris de la saison 4 et finaliste de cette édition, est revenu sur sa trajectoire et les propositions reçues après l’émission. L’artiste a indiqué avoir tenté d’exploiter sa visibilité via des formats de téléréalité, en intégrant notamment Les Anges de la télé-réalité 4 dans un objectif de relance musicale, avant d’exposer, récemment, des éléments plus troublants lors de son intervention publique.

Invité des Incorrectibles, Bruno Moneroe a été interrogé sur l’affaire Epstein et sur des théories du complot, point de départ de ses confidences sur la célébrité et ses possibles conditions. Il a affirmé ne pas avoir accepté de compromis de ce type : « Moi je n’ai pas fait de pactes avec le diable. Je peux vous garantir que le diable me tourne en rond depuis très longtemps », a-t-il déclaré, selon la retranscription de l’émission.

Le chanteur a ensuite précisé la nature des propositions qu’il dit avoir reçues, évoquant l’existence de rituels extrêmes proposés à des artistes en quête de notoriété. Il a rapporté : « Il y a des gens qui, pour aller plus haut, font des pactes. Il y a des rituels, qui incluent des enfants, qui incluent du sang.. Je le crois parce qu’on me l’a proposé. Je n’ai pas fait de pactes avec le diable, car je sais ce que ça va coûter ».