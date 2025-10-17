19 jeunes créateurs béninois au Forum Création Africa Lagos 2025

Du 16 au 18 octobre 2025, Lagos accueillera la deuxième édition du Forum Création Africa, une initiative du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, portée par MansA – Maison des Mondes Africains. Après une première édition à Paris en 2023, l’événement s’impose comme une plateforme majeure de coopération entre l’Afrique et l’Europe autour des industries culturelles et créatives (ICC).

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le forum réunira artistes, entrepreneurs, producteurs, investisseurs et institutions venus de tout le continent et de la diaspora. Au programme : conférences, ateliers, sessions de pitching, laboratoires de réflexion et rencontres B2B autour de thèmes tels que les jeux vidéo, la réalité augmentée, la mode digitale, le webtoon, l’animation, le design sonore et les coproductions audiovisuelles.

Des figures reconnues comme Serge Noukoué (Nollywood Week), Ariane Suveg (Celestine Blue) ou Joëlle Épée Mandengue (Bilili BD Festival) animeront panels et masterclasses. Le forum abordera aussi des enjeux émergents comme l’intelligence artificielle, les effets visuels (VFX) ou le financement durable des ICC.

Au-delà des débats, Lagos vibrera au rythme de performances artistiques, expositions et soirées culturelles, dont la “Cinémathèque Afrique” à l’Alliance Française et un concert de clôture réunissant Queen Rima, Super Jazz Club, The Cavemen et Odumodublvck.

Pensé comme un accélérateur de talents et de collaborations, le Forum Création Africa vise à renforcer la place des créateurs africains sur la scène mondiale et à soutenir une nouvelle génération d’acteurs culturels innovants et connectés.

19 réprésantants béninois

Soutenus par l’Ambassade de France au Bénin, une délégation de 19 jeunes créateurs et innovateurs béninois prendra part au Forum Création Africa 2025 à Lagos. Ces participants, issus d’univers variés – mode, cinéma, jeu vidéo, animation, technologies immersives ou e-sport – incarnent la vitalité et la diversité de la scène créative béninoise. Leurs parcours témoignent d’une même volonté qui est celle de faire rayonner les savoir-faire locaux, valoriser l’identité africaine et intégrer durablement le Bénin dans la dynamique mondiale des industries culturelles et créatives.

À lire aussi : Ouidah: Trois hôtels de luxe bientôt construits à Avlékété

Dans le domaine de la mode et du design, des figures comme Roberto Zinli, Faou Soulé, Leila Kinlodon, Peter Toni Basengula, Bermine Kikisagbe ou Osmy Gangnon revisitent les traditions pour leur donner une nouvelle dimension contemporaine et durable. Leur travail lie esthétique, innovation et engagement écologique, entre recyclage de matériaux, artisanat revisité et technologies numériques. À travers leurs marques, ils portent une vision où la création devient un outil de transformation sociale et culturelle.

Le secteur audiovisuel et technologique sera représenté par des talents tels que Ineck Houngbedji (séries TV), Mahoutondji Kinmagbo (réalité virtuelle), Gilchrist Domingo, Stella Houedan et Olav Babi (animation), ou encore Harrison Hazoume et Caryl Schallum Setondji (technologies interactives et jeux vidéo). Ensemble, ils redéfinissent les formes du récit africain à travers l’image, le son et le numérique. Le président de la Fédération béninoise des sports électroniques, Médard Djekete, incarne quant à lui la structuration du e-sport comme levier d’inclusion et d’opportunités pour la jeunesse. Aux côtés d’artistes reconnus comme Laeïla Adjovi et Christiane Chabi Kao, ces créateurs affirment la montée en puissance d’une génération béninoise créative, audacieuse et connectée au monde.

1/ Roberto ZINLI – Stylisme mode et influenceur

Communément appelé Président DJANGOUN par sa communauté sur les réseaux sociaux, Roberto est un artiste engagé et un entrepreneur culturel. Il est reconnu pour son audace créative et son engagement en faveur de la mode durable. À travers sa marque et ses collections innovantes, il transforme des matières recyclées en véritables œuvres d’art vestimentaires, affirmant ainsi son rôle de pionnier dans la valorisation des identités africaines et de la mode éco-responsable.

Sa vision : Faire de la mode un vecteur de transformation sociale, culturelle et environnementale. Le président DJANGOUN défend une mode consciente, qui allie esthétique, authenticité et respect de la planète. Depuis janvier 2025, il initie une démarche artistique en utilisant des déchets métalliques transformés en vêtements futuristes. Chaque tenue porte un message : donner une seconde vie aux objets et promouvoir une économie circulaire.

2/ Médard O. DJEKETE – E-SPORT

Président de la Fédération béninoise des sports électroniques (FBSE), il est professeur certifié en éducation physique et sportive avec plus de 10 ans d’expérience dans l’organisation d’évènements compétitifs eSports. L’ambassade de France au Bénin a soutenu en 2023 et 2024 l’association Afrigamers qu’il dirige, afin qu’elle puisse coordonner la participation de nombreux jeunes joueurs béninois à plusieurs compétitions de e-Sports, forums et conventions internationales pour représenter le Bénin. En 2025, il a créé avec l’aval des institutions de la République, la 1ère Fédération béninoise des sports électroniques (FBSE). Membre du comité exécutif de l’ACES (African Confédération of Electronics Sports), Médard O. DJEKETE est un acteur majeur dans la promotion de l’Industrie du jeu vidéo en Afrique et au Bénin. Il a notamment, grâce à son dynamisme, réussi à assurer une place de choix au Bénin lors des Championnats du Monde de Versus Fighting EVO à Nice en France.

3/ Harrison HAZOUME – Creative Technologist, Développeur interactif

Harrysson HAZOUME, 23 ans, est un Creative Technologist et concepteur d’expériences immersives, passionné par les interactions entre l’homme et la machine. Pour lui, l’XR, le gaming et les technologies créatives ne sont pas seulement des outils de divertissement, mais des leviers pour repenser l’usage du numérique. Titulaire d’un bachelor en expertise informatique obtenu à Epitech Bénin, il a rapidement orienté son parcours vers la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le game design, développant une approche hybride entre création artistique, ingénierie logicielle et design.

À lire aussi : Angelique Kidjo: 1ère étoile africaine sur le Hollywood Walk of Fame

4/ Peter Toni BASENGULA – Stylisme

Résident au Bénin, Peter Toni BASENGULA est un créateur congolais-béninois, fondateur de la marque de prêts-à-porter FARE. Il puise dans la richesse des traditions locales pour proposer une mode contemporaine et universelle, mêlant streetwear et pièces intemporelles en hommage à l’artisanat africain en général et au made in Bénin en particulier.

5/ Olav BABI – Cinéma d’animation

Il est illustrateur et concept artiste autodidacte depuis 2015. Animé par l’envie de se perfectionner, il obtient en 2023 son diplôme de design graphique à Africa Design School. C’est là qu’il découvre le cinéma d’animation et intègre, sur candidature, le programme incubIMA Animation de Sèmè City, une formation technique et entrepreneuriale dispensée par Les Gobelins, classée première école d’animation au monde. Dans ce cadre, il co-réalise Adieu Pi Pan avec deux camarades, un court métrage nostalgique sur la disparition des trains au Bénin. Plus tard, il signe Chemins Étoiles, son premier film indépendant. Aujourd’hui, il cofonde avec Gilchrist Domingo et un collectif d’une dizaine d’animateurs Ti’Tans Animation Studio, premier studio d’animation du Bénin, avec l’ambition de raconter au monde des histoires profondément ancrées dans la culture béninoise.

6/ Stella HOUEDAN – Cinéma d’animation – Fondatrice du studio EDA

Âgée de 23 ans, sa passion pour le dessin a débuté en 2012. Ce talent, elle le développe au fil des années, ce qui lui ouvre les portes du programme IncubIMA Animation de Sèmè City. Son univers puise autant dans la nature que dans l’imaginaire, avec toujours cette envie de donner vie à des récits sensibles et universels. Son parcours a débuté à l’AARG de Ouidah, avant qu’elle ne se tourne vers le digital painting et l’autoformation. Elle a collaboré sur plusieurs projets d’animation en Afrique, et participé à des résidences comme « Animato Mada » et la « Résidence d’écriture de Meknès ». Elle a également eu l’opportunité de travailler avec « Leti Arts » au Ghana. Aujourd’hui, elle a fondé « EDA », un studio de concept art dédié à relier producteurs et particuliers à de jeunes freelances africains talentueux, pour développer des univers visuels originaux et accompagner les projets dès leur conception.

À lire aussi : Kataklé: la Finlande remet officiellement au Bénin le 27ᵉ trésor royal d’Abomey

7/ Gilchrist DOMINGO – Illustration et animation storytelling

Gilchrist DOMINGO – Illustration et animation storytelling

Gilchrist DOMINGO est illustrateur, animateur et storyteller béninois marqué par la culture et la mythologie africaines. Avec plus de dix ans d’expérience dans l’illustration et le storytelling, et quatre ans dans l’animation 2D, son univers mêle humour, mystère et spiritualité. Gilchrist puise son inspiration dans le riche patrimoine du Dahomey et se distingue par son exploration des mythes et légendes béninoises, auxquels il insuffle une touche contemporaine et accessible. Gilchrist DOMINGO nourrit le rêve de créer des œuvres novatrices qui valorisent et partagent la richesse de la culture africaine avec le monde.

8/ Mahoutondji KINMAGBO – Réalisateur et Producteur

ahoutondji KINMAGBO – Réalisateur et Producteur

Mahoutondji KINMAGBO est un artiste autodidacte en nouveaux médias explorant l’intersection entre l’héritage africain et la technologie. À travers la narration immersive et des projets spéculatifs, son travail réinvente les traditions et remet en question les récits coloniaux, préservant les histoires culturelles tout en suscitant une réflexion sur l’identité, la mémoire et l’évolution culturelle à l’ère du numérique. Il a notamment réalisé le projet HONME de visite virtuelle 3D du palais royal de Béhanzin, ainsi que Le PACTE, projet (VR également) réalisé avec Sénami DONOUMASSOU. Les deux œuvres seront présentées lors du Forum Création Africa à Lagos, puis à l’IF Bénin dans le cadre de Novembre numérique.

9/ Laeïla ADJOVI – Art contemporain, photographie et littérature

Reporter, photographe, plasticienne, écrivaine et chercheuse, Laeïla est une franco-béninoise et française, elle vit à Dakar depuis 2010. Artiste pluridisciplinaire, ses explorations passent par la photographie, l’écriture, le dessin, la peinture et la création sonore. Ses thèmes de prédilection touchent à la transcendance, l’hybridité, la sédimentation des identités, la circulation des mémoires, et la notion de patrimoine. Après un parcours de journaliste-reporter à la BBC, Laeïla ADJOVI reçoit en 2018 le grand prix Léopold Sédar Senghor pour le projet photo-poétique Malaïka Dotou Sankofa. Depuis quelques années, elle développe un projet multidisciplinaire sur les spiritualités africaines à Cuba et la résistance culturelle durant la période de l’esclavage. Elle est à l’origine avec l’artiste Joséphine Derobbe du projet de projection sous dôme immersif 3D KANCICA porté par MansA et Dream Feel Factory qui sera présenté au Brésil, au Bénin et dans le reste du monde.

10/ Amzat Abdoulaye – Production audiovisuelle

Administrateur de l’association Wani-Ayo depuis 2021, il travaille à la formation, la production et la professionnalisation des jeunes talents dans le cinéma et les arts visuels. Fort d’une licence en management des ressources humaines (UPIONM, 2012), il combine expertise en gestion de projets et passion pour la création artistique.

11/ Sarah CODJO – Mode et numérique

Sarah CODJO est la fondatrice de la marque SARAI qui aide les marques et les dirigeants à se développer en leur apportant visibilité, crédibilité et excellence culturelle. SARAI est une agence créative stratégique qui transforme les industries créatives africaines grâce à l’innovation numérique, la narration culturelle et les stratégies basées sur l’intelligence artificielle. Elle conçoit, déploie et enseigne des stratégies numériques à fort impact grâce à l’IA, pour les secteurs de la mode, de la beauté, de la musique et des industries créatives. Implantée au Bénin, en France et au Royaume-Uni, SARAI opère à l’échelle mondiale : elle anime des masterclasses soutenues par les pouvoirs publics, collabore avec des créatifs internationaux.

À lire aussi : Bénin: retour historique annoncé du Kataklè du Dahomey

12/ Ineck HOUngBEDJI – Séries TV

Ineck HOUngBEDJI, scénariste et productrice béninoise passionnée par les récits humains. Son travail s’inspire des réalités quotidiennes et explore des thématiques universelles qui lui tiennent à cœur : l’enfant, la parentalité, l’identité, l’environnement et la spiritualité. À travers ses projets, elle associe la création et la gestion, afin d’accompagner les œuvres de leur développement jusqu’à leur circulation. Responsable de la gestion et des opérations de la résidence Courts Circuits et fondatrice de Dakki Dakka Picture, elle ambitionne de faire du Bénin un espace de référence pour l’inspiration artistique et la production de films d’auteurs africains tournés vers le monde. Elle a lancé la résidence Courts Circuit en 2025 avec les Frères Tohouégnon et l’appui de l’IFB.

13/ Caryl Schallum SETONDJI – Jeu vidéo

Diplômé d’un Bachelor à Epitech Bénin, il nourrit depuis toujours une passion pour le développement de jeux vidéo et l’e-sport. Son parcours l’a conduit à intégrer l’incubateur de Massera Game Studio, où il affine ses compétences en travaillant en équipe sur des projets ambitieux. Avec son équipe, il développe aujourd’hui Astroworld, un jeu d’exploration spatiale qui allie science, narration et immersion interactive. Par son travail, Schallum aspire à bâtir une nouvelle génération de créateurs africains et à inscrire le Bénin sur la carte mondiale de l’industrie vidéoludique.

14/ Faou SOULE – Mode

Fondatrice et directrice artistique d’Esthet., studio créatif et marque franco-béninois à l’intersection de la mode, de l’art contemporain, du design et de la musique électronique, Faou SOULE conçoit et dirige des projets artistiques et culturels qui racontent des histoires uniques, valorisent les talents créatifs émergents et savoir-faire africains tout en visant un rayonnement international. Elle est également spécialisée en stratégie de marque, en structuration et gestion de projets dans les Industries Culturelles et Créatives, avec une expertise affirmée dans la mode et une expérience à l’Agence de Développement des Arts et de la Culture du Bénin.

15/ Christiane CHABI-KAO – Production Audiovisuelle

Christiane CHABI KAO, présidente de l’association Lagunimages qui organise la Biennale du Festival de cinéma Lagunimages à Cotonou. Elle a été récompensée du Prix « Femme de feu » dans la catégorie Art aux JCFA à Ouagadougou pour son travail au Festival International de Cinéma et Mémoire commune / FICMEC de Cotonou. Elle a également été membre du jury au FESPACO, aux Cine229 Awards. En 2019, elle a présidé le jury de la première édition du Festival international des films de femmes de Cotonou (FIFF Cotonou).

16/ Leila KINLODON – Mode et numérique

Passionnée par la mode et l’innovation, Leila KINLODON fusionne ses compétences en droit, en stylisme-modélisme et en technologies numériques pour bâtir une carrière unique. À travers sa marque Leila K, elle valorise les tissus locaux et l’artisanat africain. Avec son application Le Tailleur, elle propose aux artisans couturiers une solution digitale qui modernise leur gestion et renforce leur compétitivité. Son ambition est de faire rayonner la mode béninoise et africaine sur la scène internationale en alliant créativité, tradition et innovation numérique.

17/ Bermine KIKISAGBE – Mode

Bermine KIKISAGBE est la fondatrice de BAI Galery, une marque de mode qui met à l’honneur l’artisanat africain à travers l’utilisation du Dotokan, une matière singulière issue des fils traditionnellement utilisés pour puiser l’eau de puits. En transformant ce matériau du quotidien en pièces intemporelles, elle mêle tradition et modernité, tout en valorisant le savoir-faire des artisans locaux. Autodidacte, Bermine a appris sur le terrain au contact direct des artisans, guidés par son intuition et son attachement aux techniques ancestrales. Chez BAI Galery, le DOTOKAN devient le fil conducteur de créations contemporaines, symbolisant la force et l’élégance de la femme moderne. Engagée dans une démarche éthique et durable, elle conjugue esthétisme et responsabilité, créant des pièces qui racontent l’histoire d’une Afrique authentique, innovante et tournée vers l’avenir.

18/ Osmy GANGNON – Mode

Directeur artistique de la marque NOVA BREED ADVENTURE, Osmy Gangnon est l’un des membres d’une jeune équipe dynamique qui intervient dans le domaine de la mode depuis quelques années. C’est une initiative qui puise sa force dans les racines de l’Afrique pour définir les codes d’un style global. La marque incarne l’audace d’une jeunesse urbaine à travers des pièces et un univers visuel incarné. NOVA est à la croisée du lifestyle, du streetwear et du tailoring. Elle met sur le marché des pièces qui allient authenticité et qualité en offrant à la fois des essentiels accessibles et des collections urbaines ; leur mission est de donner à la scène urbaine une identité vestimentaire forte et reconnue au-delà des frontières béninoises.