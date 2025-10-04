137 autres militants de la flottille pour Gaza expulsés vers la Turquie, confirme Israël

En Brève

Israël a annoncé samedi 4 octobre l’expulsion de 137 militants supplémentaires, dont des ressortissants américains, interpellés à bord d’une flottille humanitaire en direction de Gaza. Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué sur le réseau X que ces personnes, qualifiées de « provocateurs » par les autorités, appartenaient à la flottille Hamas-Sumud et avaient été renvoyées vers la Turquie.

