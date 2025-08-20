PAR PAYS
Zangnanando: le niveau des eaux dépasse le seuil critique, plusieurs localités sous l’eau

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
La Cellule opérationnelle de veille pour la gestion des inondations a annoncé que le niveau des eaux a atteint 885 cm, soit 35 cm au-dessus du seuil critique fixé à 850 cm. Les arrondissements de Kpédékpo et de Dovi figurent parmi les plus touchés.

Le débordement du lac Azili et de plusieurs cours d’eau a englouti d’importantes surfaces agricoles ainsi que de nombreuses habitations. Contraints de récolter précocement, les paysans redoutent de lourdes pertes, d’autant que la saison avait déjà connu un retard.

Face à l’ampleur de la situation, le maire Justin Kanninkpo a ordonné le recensement des ménages et producteurs sinistrés, en collaboration avec les chefs de villages et de quartiers. Dans l’attente d’un plan d’aide, il exhorte les populations à la prudence et à éviter les zones inondables.

La mobilisation des autorités locales, des communautés et des structures de secours est jugée déterminante pour limiter l’impact de cette catastrophe naturelle.

