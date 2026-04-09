Zambie : Veridicor et Metalex envisagent un emprunt obligataire pour le secteur minier

Un emprunt obligataire inédit, porté par le cabinet canadien Veridicor en partenariat avec la société zambienne Metalex Commodities, vise à mobiliser entre 100 et 200 millions de dollars pour accompagner la formalisation de l’exploitation minière artisanale en Afrique via une obligation durable liée à des critères sociaux et environnementaux.

L’exploitation minière artisanale mobilise des millions de personnes sur le continent, notamment dans l’or, le cuivre et le cobalt. Malgré son importance économique pour de nombreuses communautés, ce secteur reste majoritairement informel et échappe à des cadres réglementaires stricts, limitant les recettes fiscales des États et alimentant des problèmes environnementaux, sanitaires et de sécurité. L’absence de traçabilité des minerais et les frictions avec les compagnies minières industrielles compliquent en outre l’intégration de ces activités dans les chaînes d’approvisionnement formelles.

Le mécanisme proposé prend la forme d’une obligation durable dont le rendement serait lié à des indicateurs non seulement financiers mais aussi d’impact : amélioration des conditions de travail, réduction des impacts environnementaux et retombées pour les populations locales. Ce modèle financier combine des critères de rentabilité classique avec des objectifs mesurables d’impact social et environnemental, et vise à attirer des investisseurs sensibles à ces dimensions.

Modalités prévues et enjeux opérationnels

Les fonds levés devraient être utilisés pour structurer le secteur artisanal : faciliter l’accès à des équipements adaptés, soutenir l’organisation et la structuration des mineurs, et mettre en place des circuits d’achat mieux encadrés. L’objectif annoncé est d’intégrer progressivement les exploitants artisanaux dans des chaînes d’approvisionnement formelles et traçables, tout en renforçant leur productivité et leur sécurité au travail. Parmi les leviers cités figurent la mise en place de filières d’achat contrôlées, le renforcement des capacités organisationnelles des coopératives de mineurs et le financement d’équipements conformes aux normes de sécurité.

Outre les aspects opérationnels, les initiateurs du projet mettent en avant une dimension normative : répondre aux exigences croissantes des marchés internationaux en matière de durabilité, alors que la demande pour certains minerais stratégiques — notamment ceux liés à la transition énergétique — augmente. La structuration financière envisagée vise à concilier attractivité pour les investisseurs et impératifs de traçabilité et de responsabilité.

Le succès d’un tel instrument dépendra toutefois de plusieurs facteurs extérieurs : la qualité des mécanismes de suivi et de vérification des indicateurs d’impact, la coopération des autorités nationales et locales, l’adhésion des communautés de mineurs, ainsi que la capacité à gérer les risques liés à la volatilité des prix des matières premières et aux cadres réglementaires nationaux. Des partenaires techniques, des acheteurs internationaux, des ONG et des institutions publiques pourraient jouer un rôle dans la gouvernance et la supervision des mesures de conformité.

Le cabinet Veridicor et Metalex Commodities restent les porteurs identifiés de l’initiative ; la levée de fonds ciblée entre 100 et 200 millions de dollars est encore en préparation. Les porteurs du projet n’ont pas indiqué de calendrier précis pour l’émission obligataire