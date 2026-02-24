Youcef Belaïli proche du retour en football, objectif Mondial 2026

Victime d’une grave lésion au genou droit en novembre 2025, Youcef Belaïli, l’ailier de l’Espérance Sportive de Tunis, voit son horizon se dégager plus vite que prévu. Alors qu’on évoquait jusque-là une fin de saison forcée, le joueur a repris des séances de course et progresse vers une réintégration au travail collectif.

Interrogé sur Samira TV, l’international algérien, qui totalise 58 sélections, a confirmé son objectif : être du voyage pour la Coupe du monde 2026. Il a également tenu à rassurer sur son état de forme après l’intervention réalisée à l’hôpital Aspetar, soulignant les progrès accomplis lors de sa rééducation.

Privé de la CAN 2025, Belaïli a admis avoir eu du mal à digérer l’élimination de l’équipe nationale, une frustration née de son absence sur le terrain pendant la compétition.

Une place à reconquérir

Le défi qui l’attend désormais est sportif et sélectif : convaincre le sélectionneur Vladimir Petković. Le secteur offensif de l’Algérie est particulièrement fourni, et l’ancien joueur de la sélection devra montrer, par ses performances et sa condition physique retrouvée, qu’il mérite une place dans la liste pour le Mondial.