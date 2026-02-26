Yannick Noah (65 ans) : après avoir fumé des joints, il affirme qu’il faut accepter le dopage dans le sport

Yannick Noah, 65 ans, reste à la fois le dernier Français sacré à Roland-Garros (1983) et une personnalité publique au franc-parler permanent : ex-champion de tennis reconverti en chanteur puis en comédien, il suscite régulièrement l’attention, récemment encore pour son apparition dans la fiction Mort sur terre battue diffusée sur France 2 et pour ses déclarations publiques sur des sujets sensibles comme le cannabis et le dopage.

Intervenant dans des registres variés — salle de concert, plateau télé, fiction — Yannick Noah continue de se montrer disponible pour les médias et les publics. Selon NextPlz, il est apparu le 25 novembre dernier dans Mort sur terre battue ; dans un entretien à TV Mag, il expliquait y incarner « un directeur de tournoi de tennis… un homme ambigu avec une face cachée ». Sa présence sur des écrans de fiction s’ajoute à une carrière médiatique plurielle qui prolonge sa notoriété née sur les courts.

Sa vie familiale est également régulièrement évoquée dans les médias. Plusieurs membres de sa famille ont accusé l’ancien champion de s’être approprié des biens relevant de l’héritage de leur père, Zacharie Noah. Sur le plateau de Tout beau tout neuf le 24 février, son ex-compagne Isabelle Camus a pris la parole, estimant que « il a toujours été très présent pour sa famille ». Père de six enfants, Yannick Noah a traversé des moments personnels exposés publiquement, notamment l’affaire touchant son fils aîné, Joakim Noah.

Dossiers familiaux et prises de position publiques

Joakim Noah, ancien joueur de la NBA, a connu des démêlés judiciaires en 2008 lorsqu’il a été arrêté en Floride pour possession de cannabis. À l’époque, la réaction publique du père avait surpris : interrogé par des médias et relayé par l’AFP et RTL, Yannick Noah racontait avoir relativisé la situation, déclarant notamment : « Je lui ai dit que ça fait vingt ans que je fais le con mais je reste populaire parce que les gens pensent que je suis un mec bien ». Ces propos illustrent un style de communication franc et non conformiste qui accompagne depuis des décennies ses interventions publiques.

Le cannabis et la question du dopage sont deux thèmes sur lesquels Yannick Noah s’est exprimé à plusieurs reprises. Déjà en 1996, il avait qualifié d’exagérée une suspension de deux mois pour consommation d’un joint : « Être suspendu pendant deux mois parce qu’on a fumé un joint… il ne faut pas exagérer », avait-il déclaré, provoquant des réactions à l’époque.

En 2011, il a publié une chronique dans Le Monde qui a relancé le débat sur ses positions. Sous le titre « Arrêtons l’hypocrisie », il écrivait que le dopage faisait partie du sport moderne et plaidait pour une acceptation pragmatique : « La meilleure attitude à adopter est d’accepter le dopage. Et tout le monde aura la potion magique », écrivait-il, accompagnant son propos d’une image empruntée à Astérix pour illustrer la difficulté de gagner sans « potion ». Dans cette tribune, il citait aussi les différences entre pays et mentionnait la manière dont certains champions étrangers sont admirés tandis que d’autres sont « sans pitié » lorsqu’ils sont mis en cause, évoquant des cas comme ceux de Richard Virenque et Jeannie Longo.