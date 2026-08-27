Woodside retire deux objectifs bas carbone et avance sur Sangomar au Sénégal

Le groupe australien a présenté le 25 août des résultats semestriels de 1,7 milliard de dollars de bénéfice net, tout en recentrant sa stratégie sur le pétrole et le gaz et en confirmant le rôle clé de Sangomar.

Woodside a présenté le 25 août 2026 des résultats semestriels marqués par le retrait de deux objectifs bas carbone, tout en confirmant le poids du champ pétrolier de Sangomar, au large du Sénégal, dans sa stratégie.

Le groupe a annoncé le retrait de son objectif d’investir 5 milliards de dollars d’ici 2030 dans les nouveaux produits énergétiques et services bas carbone, ainsi que d’une cible d’abattement carbone. Woodside maintient toutefois viser une réduction de 30 % de ses émissions nettes de portée 1 et 2 d’ici 2030 et une aspiration au net zéro à l’horizon 2050 ou avant.

Selon ses résultats semestriels, Woodside a dégagé 1,7 milliard de dollars de bénéfice net après impôt et 7,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier semestre 2026, dans un contexte de recentrage sur son coeur pétrolier et gazier.

Woodside a indiqué que Sangomar avait produit 15 millions de barils en part de production sur le semestre, avec une moyenne de 99 000 barils par jour sur une base 100 %. Le groupe étudie aussi une deuxième phase de développement du site en s’appuyant sur les infrastructures déjà en place.