Ligue des champions: le PSG avec le Barça et Man City, un choc Real – Arsenal, le tirage complet de la phase de ligue
Le tirage au sort de la phase de ligue de Ligue des champions a été effectué ce jeudi à Monaco. Découvrez le tirage au sort complet.
SOMMAIRE
Découvrez le tirage complet ci-dessous:
PSG : FC Barcelone (D), Manchester City (E), Roma (D), Aston Villa (E), Galatasaray (D), Villarreal (E), Slovan Bratislava (D), Côme (E)
Lille : Bayern Munich (D), Arsenal (E), Real Betis (D), AS Roma (E), Galatasaray (D), Bodö/Glimt (E), Slovan Bratislava (D), Stuttgart (E)
Lens : Manchester City (D), Liverpool (E), Sporting Portugal (D), Bruges (E), Bodö/Glimt (D), Leipzig (E), Côme (D), Slavia Prague (E)
Bayern Munich : Arsenal (D), Atlético de Madrid (E), Bétis Séville (D), Manchester United (E), Bodo/Glimt (D), Lille (E), Slavia Prague (D), Viking (E)
Real Madrid : Inter (D), Arsenal (E), PSV Eindhoven (D), Roma (E), Leipzig (D), Shakhtar Donetsk (E), LASK (D), AEK Athènes (E)
Liverpool : Atlético de Madrid (D), Inter (E), Porto (D), Club Bruges (E), Villarreal (D), Fenerbahçe (E), Lens (D), LASK (E)
Atlético de Madrid : Bayern Munich (D), Liverpool (E), Manchester United (D), PSV Eindhoven (E), Fenerbahçe (D), Bodø/Glimt (E), Viking (D), Stuttgart (E)
Inter : Liverpool (D), Real Madrid (E), Club Bruges (D), Dortmund (E), Shakhtar Donetsk (D), Feyenoord (E), Stuttgart (D), Slovan Bratislava (E)
FC Barcelone : Manchester City (D), PSG (E), Aston Villa (D), Sporting CP (E), Feyenoord (D), Galatasaray (E), Côme (D), Sabah (E)
Manchester United : Bayern Munich (D), Atlético de Madrid (E), AS Roma (D), Sporting CP (E), RB Leipzig (D), Villarreal (E), Sabah (D), Côme (E)
Borussia Dortmund : Inter Milan (D), Arsenal (E), Real Betis (D), Aston Villa (E), Villarreal (D), Bodø/Glimt (E), AEK Athènes (D), Sabah (E)
Club Bruges : Liverpool (D), Inter Milan (E), Aston Villa (D), PSV Eindhoven (E), Bodø/Glimt (D), Naples (E), RC Lens (D), Stuttgart (E)
AS Roma : Real Madrid (D), PSG (E), Sporting CP (D), Manchester United (E), Lille (D), Fenerbahçe (E), Slovan Bratislava (D), AEK Athènes (E)
Aston Villa : PSG (D), FC Barcelone (E), Borussia Dortmund (D), Club Bruges (E), Fenerbahçe (D), Galatasaray (E), Viking (D), Slavia Prague (E)
FC Porto : Manchester City (D), Liverpool (E), PSV Eindhoven (D), Real Betis (E), Naples (D), Feyenoord (E), Slavia Prague (D), LASK (E)
Real Betis : Arsenal (D), Bayern Munich (E), FC Porto (D), Borussia Dortmund (E), Feyenoord (D), Lille (E), Côme (D), Slovan Bratislava (E)
PSV Eindhoven : Atlético de Madrid (D), Real Madrid (E), Club Bruges (D), FC Porto (E), Shakhtar Donetsk (D), RB Leipzig (E), Stuttgart (D), Viking (E)
Bodø/Glimt : Atlético de Madrid (D), Bayern Munich (E), Borussia Dortmund (D), Club Bruges (E), Lille (D), Naples (E), LASK (D), RC Lens (E)
Villarreal : PSG (D), Liverpool (E), Manchester United (D), Borussia Dortmund (E), Naples (D), Fenerbahçe (E), Sabah (D), Slavia Prague (E)
RB Leipzig : Manchester City (D), Real Madrid (E), PSV Eindhoven (D), Manchester United (E), Shakhtar Donetsk (D), Feyenoord (E), RC Lens (D), Côme (E)
Shakhtar Donetsk : Real Madrid (D), Inter Milan (E), Sporting CP (D), PSV Eindhoven (E), Fenerbahçe (D), RB Leipzig (E), AEK Athènes (D), Slovan Bratislava (E)
Naples : Arsenal (D), Manchester City (E), Club Bruges (D), FC Porto (E), Bodø/Glimt (D), Villarreal (E), Viking (D), Sabah (E)
Fenerbahçe : Liverpool (D), Atlético de Madrid (E), AS Roma (D), Aston Villa (E), Villarreal (D), Shakhtar Donetsk (E), Slavia Prague (D), LASK (E)
Galatasaray : FC Barcelone (D), PSG (E), Aston Villa (D), Sporting CP (E), Feyenoord (D), Lille (E), Stuttgart (D), AEK Athènes (E)
Slavia Prague : Arsenal (D), Bayern Munich (E), Aston Villa (D), FC Porto (E), Villarreal (D), Fenerbahçe (E), RC Lens (D), Sabah (E)
Stuttgart : Atlético de Madrid (D), Inter Milan (E), Club Bruges (D), PSV Eindhoven (E), Lille (D), Galatasaray (E), Viking (D), Slovan Bratislava (E)
Viking : Bayern Munich (D), Atlético de Madrid (E), PSV Eindhoven (D), Aston Villa (E), Feyenoord (D), Naples (E), Sabah (D), Stuttgart (E)
Sabah : FC Barcelone (D), Arsenal (E), Borussia Dortmund (D), Manchester United (E), Naples (D), Villarreal (E), Slavia Prague (D), Viking (E)
Côme : PSG (D), FC Barcelone (E), Manchester United (D), Real Betis (E), RB Leipzig (D), Feyenoord (E), AEK Athènes (D), RC Lens (E)
RC Lens : Manchester City (D), Liverpool (E), Sporting CP (D), Club Bruges (E), Bodø/Glimt (D), RB Leipzig (E), Côme (D), Slavia Prague (E)
LASK : Liverpool (D), Real Madrid (E), FC Porto (D), Sporting CP (E), Fenerbahçe (D), Bodø/Glimt (E), Slovan Bratislava (D), AEK Athènes (E)
AEK Athènes : Real Madrid (D), Manchester City (E), AS Roma (D), Borussia Dortmund (E), Galatasaray (D), Shakhtar Donetsk (E), LASK (D), Côme (E)
Slovan Bratislava : Inter Milan (D), PSG (E), Real Betis (D), AS Roma (E), Shakhtar Donetsk (D), Lille (E), Stuttgart (D), LASK (E)
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