Paiements par IA : Visa, Mastercard et Ant lancent un cadre commun de confiance

Visa, Mastercard et Ant International lancent un cadre « Know-Your-Agent » destiné à identifier et vérifier les agents d’IA capables d’effectuer des achats au nom des utilisateurs.

Ant International, Mastercard et Visa ont annoncé jeudi 10 septembre 2026 à Shanghai et Singapour le lancement d’une collaboration visant à définir des règles communes pour identifier et vérifier les agents d’intelligence artificielle capables d’effectuer des achats au nom des utilisateurs.

Le projet, baptisé « Know-Your-Agent » (KYA), doit permettre aux réseaux de cartes, portefeuilles numériques, plateformes d’agents et places de marché en ligne de reconnaître des agents IA de confiance d’un écosystème de paiement à l’autre, tout en conservant leurs propres procédures d’approbation et de gestion des risques.

Le cadre s’appuie sur des dispositifs déjà développés séparément par les trois groupes : le Trusted Agent Protocol de Visa, Verifiable Intent de Mastercard et l’Agentic Mobile Protocol d’Ant International. L’objectif annoncé est de rapprocher ces approches autour de principes communs plutôt que d’imposer un système unique. Mastercard développe parallèlement d’autres usages numériques du paiement, notamment dans les services conversationnels.

Les entreprises citent trois axes de travail : relier chaque agent à un opérateur, un titulaire de carte ou une organisation validée, définir des exigences communes de certification sur la sécurité et le comportement, puis assurer une surveillance continue des transactions à partir de signaux d’identité et de risque.

La collaboration doit être menée dans le cadre de BuildFin.ai, une plateforme réunissant institutions financières, fournisseurs technologiques et chercheurs sous l’impulsion de l’Autorité monétaire de Singapour. Elle doit notamment porter sur la vérification des agents, la responsabilité et la gestion des risques dans les services financiers.

Des agents IA appelés à passer directement à l’achat

Le secteur des paiements se prépare à une évolution dans laquelle les assistants d’IA ne se limitent plus à recommander un produit ou à comparer des offres, mais peuvent aussi déclencher une transaction pour le compte d’un utilisateur, dans les limites de permissions définies. Cette tendance rejoint l’arrivée d’agents capables d’exécuter des tâches de bout en bout, y compris des paiements.

Dans leur communiqué commun, Ant International, Mastercard et Visa citent une projection de McKinsey selon laquelle les agents IA pourraient orchestrer entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars de commerce mondial de consommation à l’horizon 2030. Les trois groupes présentent l’identification des agents et la traçabilité de leurs actions comme des conditions nécessaires à cette montée en puissance.

Les partenaires estiment qu’un cadre interopérable pourrait réduire les vérifications répétées d’identité des agents et les coûts d’intégration pour les nouveaux services, tout en maintenant des contrôles de confiance et de risque propres à chaque réseau.

Une étude publiée par Visa le 9 septembre souligne l’enjeu de confiance : 23 % des consommateurs américains interrogés disent faire confiance à l’IA générative pour gérer des paiements en leur nom. Visa affirme que cette proportion augmente lorsque des acteurs traditionnels du paiement interviennent dans la transaction.

Une initiative portée par Singapour

Les travaux annoncés portent sur l’interopérabilité des signaux de confiance entre cartes et portefeuilles numériques, sans remplacer les procédures de vérification et de gestion des risques propres à chaque réseau.