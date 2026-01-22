Vodun Days 2026: le gouvernement se félicite du déroulement de l’événement

Le gouvernement béninois a dressé un bilan positif de l’édition 2026 du festival Vodun Days, saluant l’organisation, la participation et l’impact culturel de cette manifestation, qui s’est tenue récemment à Ouidah.

Dans une déclaration faite en marge du conseil des ministres du mercredi 21 janvier, le porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbedji a estimé que « beaucoup a été accompli et que l’édition 2026 a surpassé celle de l’année dernière » en termes de préparation, de contenu et d’affluence.

Le gouvernement a particulièrement souligné l’importance de cet événement dans la valorisation de la culture béninoise, ainsi que son rôle dans la promotion du tourisme culturel durable. À cet égard, Vodun Days est perçu comme un outil stratégique de rayonnement international, contribuant à renforcer l’attractivité du Bénin en tant que destination culturelle.

Les retombées économiques directes et indirectes du festival ont également été mises en avant par les autorités, notamment en ce qui concerne l’hôtellerie, la restauration, l’artisanat et les services liés à l’événementiel. Le gouvernement a salué l’engagement des acteurs locaux et des partenaires institutionnels, qui ont travaillé à la réussite de cette manifestation.

Selon les responsables, l’édition 2026 reflète une maîtrise accrue des aspects logistiques et organisationnels, traduisant une expérience accumulée et une amélioration continue dans la gestion des grands événements culturels.