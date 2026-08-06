«Gianni Infantino se prend pour Jésus», Alan Brazil demande la démission du président de la FIFA

L’ancien attaquant de Manchester United, Alan Brazil, a appelé Gianni Infantino à quitter la présidence de la FIFA, alors que le patron du football mondial est vivement critiqué ces dernières semaines.

L’ex-international écossais, Alan Brazil, a réagi au projet controversé porté par Gianni Infantino visant à ouvrir le capital de certaines compétitions de la FIFA à des investisseurs privés, notamment par la vente de participations minoritaires liées à la Coupe du monde. Face aux nombreuses oppositions exprimées par plusieurs confédérations, cette initiative a finalement été mise en pause. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir ses détracteurs, parmi lesquels Alan Brazil.

« Il doit partir. Il se prend pour Jésus », a lancé l’ancien joueur de Manchester United au micro de talkSPORT, estimant que le président de la FIFA se considère comme « intouchable ». « Il a montré son vrai visage », a-t-il ajouté. Alan Brazil n’est pas le seul ancien grand nom du football à demander un changement à la tête de l’instance mondiale. La légende du Real Madrid et du Portugal, Luis Figo, a également appelé Gianni Infantino à quitter ses fonctions de président de la FIFA.