Véronique Sanson hospitalisée : concert à Saint‑Brieuc annulé, tournée pour l’instant maintenue

Véronique Sanson a été hospitalisée en urgence le 23 mai pour une « infection respiratoire aiguë », entraînant l’annulation à la dernière minute de son concert prévu au festival Art Rock de Saint‑Brieuc ; son équipe indique néanmoins que plusieurs dates de la tournée, prévues en juin et juillet, sont pour l’instant maintenues. Cette interruption survient quelques semaines après son 77e anniversaire et la remise de la Légion d’honneur.

Le service de presse de l’artiste a communiqué très tôt le matin du 23 mai la décision d’annuler la prestation à Saint‑Brieuc. Le message officiel précise le motif médical sans détailler l’état clinique de la chanteuse. Un tweet relayé par le journaliste Jean‑François Guyot citait la même information et mentionnait que la date du 26 juin à Hauterives était prise en compte par l’équipe.

L’annonce d’hospitalisation intervient dans un contexte de suivi de santé déjà connu du public : Véronique Sanson a traversé plusieurs épisodes médicaux notables ces dernières années, qui ont déjà entraîné des annulations de concerts.

Hospitalisation, calendrier de la tournée et antécédents médicaux

Selon l’agence 96B, chargée de la communication et de la production, les autres concerts de la tournée restent programmés aux dates annoncées, notamment à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange entre juin et juillet. L’agence a confirmé le maintien de ces shows tout en reportant la tenue effective de la première date initialement prévue à Saint‑Brieuc.

Le communiqué de l’équipe de Véronique Sanson n’a pas précisé la durée d’hospitalisation ni les modalités de son retour sur scène. Les informations publiques se limitent à l’indication d’une « infection respiratoire aiguë » et aux confirmations de maintien diffusées par l’agence 96B pour les dates ultérieures.

Véronique Sanson a célébré ses 77 ans le 30 avril dernier. À cette occasion elle a été distinguée dans la dernière promotion de la Légion d’honneur et élevée au rang de chevalier par l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, en présence de sa famille et de confrères.

Sur le plan médical, la chanteuse n’en est pas à sa première hospitalisation liée à des problèmes respiratoires : en avril 2024, elle avait déjà dû annuler une date au Zénith de Nantes en raison d’une pneumonie. En 2018, elle avait été soignée pour un cancer de l’amygdale. Lors d’une interview pour l’émission Sept à Huit, citée dans la presse, elle a évoqué des douleurs physiques persistantes et des difficultés à jouer, déclarant notamment : « J’ai mal partout, j’ai de l’arthrose dans les mains, de l’arthrite et ça me fait mal quand je joue du piano ».