Venezuela : Maria Corina Machado reçoit le Prix Nobel de la Paix 2025

Le Prix Nobel de la Paix 2025 a été attribué à Maria Corina Machado, figure emblématique de l’opposition vénézuélienne, pour son engagement en faveur d’une transition « juste et pacifique » du régime autoritaire vers la démocratie.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

L’annonce a été faite ce vendredi 10 octobre à Oslo par Jørgen Watne Frydnes, président du Comité Nobel norvégien, qui a salué « l’un des exemples les plus remarquables de courage civique en Amérique latine ces dernières années ». Selon le comité, Maria Corina Machado a joué un rôle décisif dans l’unification d’une opposition longtemps fragmentée, désormais mobilisée autour de la tenue d’élections libres et d’un gouvernement représentatif.

Surnommée « la Libertadora » en hommage à Simón Bolívar, elle est devenue un symbole d’espoir pour des millions de Vénézuéliens. Malgré les menaces et la pression du régime, elle a refusé l’exil et poursuit son combat depuis la clandestinité.

Très attendu, le prix a échappé au président américain Donald Trump, qui avait exprimé publiquement son souhait de l’obtenir. En récompensant Maria Corina Machado, le Comité Nobel met en lumière la résistance pacifique et la quête de démocratie dans un contexte autoritaire, envoyant un message fort à la communauté internationale.