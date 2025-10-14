Venezuela : 14 morts dans une mine d’or submergée par de fortes pluies

En Brève

Quatorze mineurs sont décédés alors qu’ils travaillaient sous terre dans une mine d’or du sud-est du Venezuela, inondée par de fortes pluies, ont annoncé mardi les secours. Le système national de gestion des risques, qui regroupe des organismes de secours et des militaires, a indiqué avoir installé « un poste de commandement afin de coordonner les opérations pour la récupération des 14 corps » dans la localité d’El Callao, située dans une région frontalière avec le Guyana et le Brésil. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des secouristes extrayant un corps d’une eau boueuse. Le maire d’El Callao, Jesus Coromoto Lugo, a présenté ses condoléances aux familles et rappelé que les victimes « travaillaient pour chercher de quoi vivre » dans la mine de Cuatro Esquinas de Caratal, à quelque 850 kilomètres au sud-est de Caracas. Lundi, il avait publié des images des inondations provoquées par les fortes pluies dans l’État de Bolívar.

