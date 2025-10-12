Val-d’Oise: un parc nommé Samuel Paty cinq ans après son assassinat

En Brève

Un parc de la commune d’Éragny-sur-Oise a été rebaptisé au nom de Samuel Paty dimanche 12 octobre, près de cinq ans après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie dans cette ville du Val-d’Oise, selon l’AFP. Le maire, Thibault Humbert, a expliqué que la municipalité souhaitait « donner son nom à ce parc, le plus grand et le plus fréquenté de la commune (…) où il aimait se rendre avec son fils pour jouer et se promener », et a dévoilé une plaque le présentant comme « cet Éragnien devenu un symbole de la liberté d’expression ». Samuel Paty, âgé de 47 ans, avait été poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d’origine tchétchène de 18 ans, abattu par la police peu après l’attaque. L’assassin reprochait au professeur d’avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, à la suite d’une campagne de fausses informations sur les réseaux sociaux concernant le contenu de son cours sur la liberté d’expression.

