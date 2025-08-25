UP-R: Suspension provisoire des adhésions en provenance du Bloc Républicain

PAR PAYS
Politique
Par Angèle M. ADANLE
La Haute Direction Politique (HDP) de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a annoncé, ce lundi 25 août 2025, la suspension provisoire des adhésions des membres issus du Bloc Républicain (BR).

Dans une directive signée par le Secrétaire général, Gérard Gbenonchi, la HDP a indiqué que toute adhésion provenant du Bloc Républicain est suspendue lorsqu’il s’agit de membres exerçant un mandat électif ou occupant une fonction prépondérante au sein des instances dirigeantes. La décision prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Selon la note, cette disposition a pour but d’éviter les tensions internes et de maintenir les équilibres politiques au sein de la majorité présidentielle. La HDP souligne l’importance de consolider l’unité et la cohésion dans un contexte marqué par la préparation des prochaines échéances électorales.

Une décision stratégique ?

La suspension des adhésions ne concerne pas les simples militants, mais vise spécifiquement les responsables occupant des postes stratégiques. Par cette mesure, l’UP-R entend éviter les interférences pouvant fragiliser son organisation interne et perturber l’équilibre des forces au sein de la mouvance.

Le document précise que toutes les structures du parti sont appelées à exécuter cette directive sans délai, afin de garantir son application effective.

Cette décision, qui intervient à quelques mois des élections législatives et communales de janvier 2026, traduit la volonté de l’UP-R de verrouiller son dispositif interne et de prévenir toute instabilité politique liée aux mouvements entre formations alliées de la majorité.

