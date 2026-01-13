Une délégation de la CEDEAO fait des propositions au président de la CENA

Une mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est rendue récemment auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Une rencontre qui visait à soumettre une série de propositions visant à renforcer le processus électoral au Bénin, dans un contexte marqué par les scrutins législatifs et communaux du 11 janvier 2026.

La délégation, composée de représentants de l’organisation sous-régionale, a été reçue par le président de la CENA, Sacca Lafia, à qui elle a présenté ses observations ainsi que des recommandations portant sur plusieurs aspects techniques et organisationnels du déroulement du scrutin.

Parmi les points abordés figurent des suggestions pour améliorer la communication institutionnelle, assurer une meilleure coordination entre les acteurs électoraux et renforcer les dispositifs de transparence et de gestion des contentieux potentiels.

Ces propositions s’inscrivent dans la volonté de la CEDEAO d’accompagner le Bénin dans l’organisation d’élections libres, paisibles et crédibles, conformes aux normes internationales et aux engagements régionaux en matière de démocratie et de bonne gouvernance.

La rencontre a également été l’occasion d’échanger sur les défis logistiques observés dans certaines circonscriptions, ainsi que sur les mécanismes déjà mis en place par la CENA pour y répondre. Les deux parties ont encouragé la poursuite de ce dialogue constructif tout au long du processus électoral, y compris dans la phase post-électorale.

Pour la CEDEAO, la démarche s’inscrit dans un cadre plus large d’appui technique et d’observation citoyenne, sans empiéter sur la souveraineté nationale, mais en mettant l’accent sur la qualité de l’organisation et la confiance des électeurs dans les institutions.

La CENA, de son côté, a salué l’initiative et exprimé son engagement à prendre en compte ces recommandations dans la mise en œuvre des opérations sur le terrain.