Un père tue son fils surpris au lit avec sa belle-fille

Une dispute familiale à Kadoma, au Zimbabwe, a entraîné la mort d’un jeune homme le 6 janvier 2026 et l’arrestation de sept personnes, selon les autorités locales et le média H-Metro.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’un homme de 30 ans, Kudakwashe Harry, aurait été mortellement frappé à la tête au cours d’une altercation au domicile familial. Le principal suspect, son père Benjamin Harry, âgé de 78 ans, est au centre des soupçons. La victime aurait surpris son père en compagnie de son épouse, Evelyn Mashava, 22 ans, ce qui aurait déclenché la dispute.

Selon H‑Metro, la bagarre aurait dégénéré lorsque Benjamin aurait saisi une barre de fer et porté des coups à la tête de son fils. Après l’incident, le vieil homme aurait demandé l’aide des frères d’Evelyn, en proposant une compensation en bétail pour obtenir leur concours, toujours d’après le même média. La scène aurait ensuite été retouchée dans une tentative supposée de faire passer la mort pour un suicide.

Les faits rapportés par les enquêteurs

Les autorités locales précisent que Kudakwashe serait rentré à l’improviste et aurait surpris son père et son épouse ensemble. La confrontation aurait rapidement pris une tournure violente. L’hypothèse d’un coup porté à l’aide d’un objet métallique est étayée par les premières constatations, qui ont conduit la police à considérer l’intervention d’un tiers plutôt qu’un décès auto‑infligé.

Les enquêteurs évoquent également une tentative de dissimulation de la scène de crime, visant à laisser penser à un suicide. Cette mise en scène aurait néanmoins été découverte au fur et à mesure des investigations, provoquant l’ouverture d’une enquête criminelle approfondie et la multiplication des auditions et perquisitions dans l’entourage des protagonistes.

Arrestations, versions contradictoires et éléments médico‑légaux

Sept personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire dans le cadre du dossier enregistré sous la référence Kadoma Rural 27/1/26. Outre Benjamin et Evelyn Mashava, figurent parmi les personnes arrêtées : Mike Hwata (36 ans), William Grasham (34 ans), Perfect Vembo (18 ans), ainsi que les frères d’Evelyn, dont Tongai Mavhurume (18 ans) et un mineur de 16 ans.

L’affaire se complique par l’existence de versions contradictoires. Une piste évoque une altercation distincte impliquant Vembo et Grasham, présentés par certains comme d’anciens partenaires d’Evelyn, tandis que cette dernière soutient que ses frères seraient intervenus uniquement pour la protéger de violences supposées de la part de son mari.

Un rapport médico‑légal a, selon les autorités, confirmé que Kudakwashe est décédé des suites de graves traumatismes crâniens compatibles avec des coups portés par un objet métallique. Les conclusions de l’autopsie ont renforcé la nécessité de clarifier le rôle de chacun des mis en cause. La police a indiqué que l’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités exactes et de déterminer les suites judiciaires qui seront données à ce dossier.