Un bateau chinois accusé d’avoir percuté délibérément un navire philippin

En Brève

Les garde-côtes philippins ont accusé dimanche 12 octobre un bateau chinois d’avoir « délibérément » percuté un navire de Manille ancré près d’une île disputée en mer de Chine méridionale, a rapporté l’AFP. Selon Manille, un bâtiment des garde-côtes chinois a d’abord tiré au canon à eau dimanche matin sur le BRP Datu Pagbuaya, un vaisseau du bureau de la pêche dépendant du ministère de l’Agriculture. Ces incidents maritimes entre la Chine et les Philippines sont fréquents dans ces eaux que Pékin revendique pour l’essentiel, malgré un jugement international défavorable à ses prétentions.

