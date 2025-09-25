«Un attaquant incroyable, mais trop peu autoritaire», Rooney sur Haaland

Wayne Rooney, légende de Manchester United, a exprimé ses réserves sur le jeu d’Erling Haaland. Admiratif de l’efficacité du Norvégien, il regrette toutefois un manque d’autorité et l’invite à exploiter davantage sa puissance physique et à prendre plus de responsabilités offensives.

Wayne Rooney n’a pas mâché ses mots au sujet d’Erling Haaland. Invité sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, l’ancien international anglais a confié que l’attaquant de Manchester City, malgré son efficacité redoutable, le « frustre » par moments.

S’il salue les déplacements exceptionnels du Norvégien dans la surface, Rooney estime qu’Haaland devrait s’imposer davantage physiquement face aux défenses adverses. « Regardez sa taille, c’est une bête. Je veux qu’il aille intimider les défenseurs centraux », a-t-il insisté.

Déjà en début d’année, l’ex-buteur d’Everton et de l’Angleterre avait conseillé au numéro 9 mancunien de se montrer plus égoïste dans ses choix offensifs. Rooney l’invitait notamment à prendre ses responsabilités sur les penaltys, à l’image de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour lui, Haaland a encore une marge de progression s’il parvient à associer son sens du but hors norme à une autorité plus affirmée sur le terrain.