Twente bat Heerenveen à domicile grâce à un but de Ramiz Zerrouki

Twente a pris l’avantage à domicile lors de la 22e journée du championnat néerlandais, menant 2-0 à la pause au stade De Grolsch Veste. Les locaux ont rapidement imposé leur tempo et se sont montrés dominateurs devant leurs fans.

Dès l’entame, l’équipe d’Enschede a pressé haut, forçant Heerenveen à reculer et à rester compact dans sa moitié de terrain. Cette stratégie a payé à la 19e minute : Ramiz Zerrouki, au cœur du milieu de terrain, a trouvé le chemin des filets, déclenchant l’enthousiasme dans les tribunes.

Après l’ouverture du score, Twente n’a pas levé le pied. Mieux dans les transmissions et plus mordant dans les duels, le club s’est projeté à plusieurs reprises vers l’avant et a achevé la première période avec un deuxième but qui a creusé l’écart. En face, Heerenveen a eu du mal à se montrer dangereux et peine à contenir les assauts adverses.

Première période : domination et maîtrise

La physionomie du match a été marquée par une supériorité collective des Rouge et Blanc : organisation serrée, variations rapides du jeu et finition collective ont permis de tenir le contrôle. Heerenveen, contraint de défendre bas, a éprouvé des difficultés à ressortir proprement le ballon et à installer des séquences offensives crédibles. Le momentum était clairement en faveur des locaux, qui ont capitalisé sur leurs avantages territoriaux et rythmiques pour s’assurer un avantage solide avant la reprise.