Tunisie : la fille de l’ancien président Ben Ali interpellée à Paris

Halima Ben Ali, fille de l’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, a été arrêtée mardi 30 septembre à Paris, à la suite d’une demande d’extradition des autorités tunisiennes.

Fille du président déchu, Halima Ben Ali appartient au cercle familial qui concentrait le pouvoir politique et économique en Tunisie avant le soulèvement populaire de 2011. Son père, au pouvoir de 1987 à 2011, avait été contraint à l’exil en Arabie saoudite, où il est décédé en 2019.

Depuis la chute du régime, la justice tunisienne a multiplié les procédures contre l’ancien président et son entourage, avec des condamnations à perpétuité par contumace pour Ben Ali et plusieurs mandats d’arrêt ou demandes d’extradition visant sa famille, accusée d’avoir constitué un vaste patrimoine par des pratiques illicites.

À lire aussi : Afrique du Sud : Julius Malema condamné pour possession d’armes à feu

Cette arrestation illustre la volonté des autorités tunisiennes de poursuivre le processus de reddition des comptes, plus de quatorze ans après la révolution, et pourrait rouvrir un dossier sensible dans les relations judiciaires avec la France.