Trump conditionne son soutien à l’Argentine au résultat des élections

En Brève

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi 14 octobre que le soutien des États-Unis à l’Argentine dépendait en partie du résultat des prochaines élections législatives, lors de la réception du président argentin Javier Milei à la Maison Blanche. Trump a ajouté : « Nos soutiens sont d’une certaine manière liés à qui remporte l’élection » et prévenu qu’en cas de victoire « socialiste », « on réfléchit de manière bien différente à l’investissement que l’on fait ». Le président ultralibéral argentin, reçu par son allié idéologique, est venu sceller l’aide financière récemment annoncée par Washington, présentée comme une bouffée d’oxygène à deux semaines d’une élection cruciale pour la suite de son mandat.

