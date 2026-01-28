Transfert : Omfia Kela et Wilfried Nkaya rejoignent l’ES Sétif

L’Entente Sportive de Sétif a officialisé l’arrivée de deux renforts internationaux : le défenseur gabonais Omfia Kela et l’attaquant congolais Wilfried Nkaya, ancien d’AS Otoho. Le club algérien, douzième du championnat de première division avec 19 points, se situe à sept points du premier relégable et aborde une fin de saison chargée avec trois rencontres à venir contre El Bayadh, le CS Constantine et le MB Rouisset.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La direction des Aigles Noirs a annoncé ces recrutements dans un communiqué officiel, précisant que les signatures s’inscrivent dans une logique d’augmentation des effectifs et d’apport de qualité pour la phase restante du championnat. Le club a souhaité la bienvenue aux deux internationaux par écrit, soulignant l’objectif de renforcer l’équipe dans des secteurs jugés prioritaires.

Selon le communiqué, Omfia Kela est attendu pour solidifier la ligne défensive, avec un rôle décrit comme apportant davantage de rigueur et de discipline tactique à l’arrière-garde. Wilfried Nkaya, lui, est présenté comme un joueur offensif évoluant sur l’aile, crédité par le club de rapidité et d’intentions offensives marquées.

Modalités de l’annonce et enjeux sportifs immédiats

Le communiqué officiel de l’ES Sétif indique que ces recrutements répondent à une double préoccupation : soutenir numériquement l’effectif et ajouter une dimension qualitative à l’équipe dans la perspective des prochains matches. Le club n’a pas détaillé la durée des contrats, les conditions financières ou les modalités administratives entourant les arrivées des deux joueurs dans le document rendu public.

La communication du club évoque explicitement les profils des recrues : un défenseur international gabonais pour renforcer la charnière défensive et un attaquant international congolais pour dynamiser les options offensives sur les ailes. Le club a utilisé l’expression « Aigles Noirs » dans son message de bienvenue, rappelant l’appellation usuelle du collectif.

Sur le plan sportif immédiat, l’ES Sétif occupe la douzième place du classement avec un total de 19 points. Le communiqué rappelle la proximité en points avec la zone de relégation — sept points séparant le club du premier échelon relayable — et souligne l’importance des rencontres programmées face à El Bayadh, au CS Constantine et au MB Rouisset.

Par ailleurs, le document publié par le club fait état du passé récent de l’équipe : lors de la saison précédente, l’ES Sétif avait terminé à la cinquième place du championnat avec 48 points.