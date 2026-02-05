Transfert : le FC Metz se sépare de Cheikh Tidiane Sabaly

Cheikh Tidiane Sabaly va quitter le FC Metz pour s’engager avec le club canadien des Vancouver Whitecaps. Le transfert a été finalisé et le Sénégalais de 26 ans s’est engagé pour deux saisons et demie, avec la possibilité d’une année supplémentaire qui porterait son contrat jusqu’à la saison 2028-2029 de Major League Soccer, plus une option pour 2029-2030.

Le club nord-américain a confirmé la signature et précise que le milieu offensif deviendra officiellement membre de l’effectif dès que les formalités administratives seront réglées : certificat de transfert international, visa et permis de travail, ainsi que la visite médicale habituelle. Son arrivée effective est donc conditionnée à l’obtention de ces documents.

Formé à l’académie Génération Foot de Dakar, Sabaly avait rejoint Metz en 2018. Après un prêt, il est revenu pour la saison 2024-2025 et a joué un rôle important dans la montée du club en marquant quinze fois durant l’exercice. Au total, il a pris part à 122 rencontres sous le maillot messin, inscrivant 22 buts et délivrant 11 passes décisives.

Ce que l’on attend de lui à Vancouver

Doté d’une vraie capacité à se projeter vers l’avant et d’un sens du but développé, Sabaly est attendu pour apporter de la profondeur offensive et une expérience européenne appréciable à la ligne d’attaque des Whitecaps. Son profil polyvalent lui permet d’évoluer sur les côtés ou derrière l’avant-centre, ce qui devrait offrir davantage d’options tactiques à l’entraîneur.

Si son intégration administrative se déroule sans encombre, le vétéran sénégalais devrait rapidement rejoindre le groupe et débuter la préparation avec ses nouveaux coéquipiers, où ses performances en France, notamment lors de la campagne récompensée par le titre continental en 2025, seront scrutées par les supporters et les observateurs de la MLS.