Transfert football : le FC Barcelone piste un attaquant égyptien

D’après le quotidien Sport, le FC Barcelone aurait placé l’international égyptien Omar Marmoush sur sa short-list pour renforcer son secteur offensif. L’attaquant, qui évolue actuellement sous les couleurs de Manchester City, est désormais considéré comme une option plausible pour le club catalan.

Les dirigeants barcelonais justifient cet intérêt par la nécessité de préparer l’avenir devant le but, alors que Robert Lewandowski commence à ralentir avec l’âge. Marmoush, arrivé la saison passée en provenance de l’Eintracht Francfort pour un transfert évalué à 75 millions d’euros, séduirait par son profil et son coût supposé plus abordable que d’autres pistes.

Le Barça estime par ailleurs que City pourrait se montrer ouvert à une opération incluant un échange de joueurs, une hypothèse qui rendrait le dossier plus accessible. Cette stratégie vise aussi à contourner la piste prioritaire menant à Julián Álvarez, dont l’arrivée serait compliquée par les exigences financières élevées réclamées par l’Atlético Madrid.

Pistes alternatives et implications sportives

En parallèle de Marmoush, des discussions ont été engagées autour de Dušan Vlahović. L’attaquant serbe, lié à la Juventus, devrait quitter le club transalpin sans indemnité de transfert à l’issue de la saison, ce qui en ferait une cible intéressante pour des équipes recherchant une option plus économique sur le marché.

Ces différentes pistes reflètent la volonté du FC Barcelone d’équilibrer ambitions sportives et contraintes budgétaires : combiner des renforts jeunes et prometteurs avec des opportunités de marché – prêts ou transferts libres – pour préparer la relève offensive sans dépenser des sommes excessives.