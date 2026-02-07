Trabzonspor : Paul Onuachu leader du classement des buteurs de la Süper Lig

Samedi 7 février 2026, Paul Onuachu a pesé lourdement sur le succès de Trabzonspor contre Samsunspor, contribuant de manière décisive à ce succès net 3-0 en Süper Lig. L’attaquant nigérian, titularisé, s’est illustré en transformant deux occasions majeures et en permettant à son club de creuser l’écart.

Le premier but est survenu à la 23e minute, donnant l’avantage aux locaux, tandis que la seconde réalisation, inscrite à la 81e minute, a scellé le sort de la rencontre. Présent 88 minutes sur la pelouse, Onuachu a cadré trois frappes et converti deux d’entre elles, statistiques qui traduisent son efficacité devant le but. Sa prestation a été saluée par une note de 8,5, reflet de son influence offensive tout au long du match.

Avec ce doublé, l’ancien attaquant se hisse à 15 réalisations en championnat cette saison. Cette régularité face au but le place en tête du classement des buteurs et fait de lui l’élément central de l’attaque de Trabzonspor, mais aussi l’un des joueurs les plus en vue du championnat turc.

Une menace permanente dans la surface

Au-delà des chiffres, Onuachu confirme une capacité à se montrer décisif dans les moments importants, à la fois par sa présence aérienne et sa finition. Sa faculté à transformer les rares opportunités offertes à son équipe renforce la confiance tactique du collectif et pose un problème constant aux défenses adverses. Ce type de performances alimente aussi les conversations autour de son rôle dans la course au titre et de son attractivité sur le marché des transferts, tant sa saison en cours apparaît comme l’une des plus abouties de sa carrière.