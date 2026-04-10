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Bénin

TPI d’Abomey-Calavi: un soudeur récidiviste condamné à 12 mois de prison pour vol

Au Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, un homme exerçant comme soudeur a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme pour le vol d’un poste téléviseur, a rapporté Le Matinal.

Edouard Djogbénou
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Justice @currentschoolnews.com
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Selon les faits présentés lors de l’audience, le prévenu était déjà connu des services de police pour des antécédents similaires. La victime avait porté plainte après la disparition de son téléviseur à son domicile, soupçonnant une effraction commise par l’accusé.

Les éléments réunis par la police ont conduit à l’arrestation du mis en cause, qui a été présenté au tribunal pour répondre des faits.
Le parquet, considérant la récidive et le caractère avéré du vol, avait requis une sanction ferme.

Le juge a suivi ces réquisitions en prononçant une peine d’un an d’emprisonnement contre le mis en cause dans ce dossier de vol.

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