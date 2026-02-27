Tournée de la Star Academy : les candidats gagnent entre 350 et 500 € par concert

Trois semaines après la finale diffusée sur TF1, la tournée de la treizième saison de la Star Academy débute ce 27 février à l’Arena de Reims, un spectacle annoncé comme complet. Ambre, la lauréate âgée de 18 ans, qui a remporté la finale du 7 février avec 59 % des voix face à Léa, montera sur scène aux côtés de ses camarades pour une série de 63 dates programmées en France, en Belgique et en Suisse. Jonathan Jenvrin est en charge de la direction artistique de la tournée.

À peine sorties du château, les finalistes se sont retrouvés en répétitions intensives : Ambre, Léa, Anouk, Jeanne, Mélissa, Sarah, Victor, Bastiaan et Théo P. ont travaillé ces dernières semaines sous la houlette de l’équipe artistique. Les répétitions visent à élaborer un spectacle collectif mêlant performances vocales et chorégraphies, dans un dispositif conçu pour tourner dans de grandes salles et arenas.

Le chorégraphe et directeur artistique Jonathan Jenvrin, connu pour avoir collaboré avec des artistes internationaux, a annoncé sur NRJ Belgique avoir « doublé l’effectif de danseurs par rapport aux années précédentes » — passant de six à douze danseurs. Par ailleurs, la première partie sera assurée par Léo, alias Lowey, sur une vingtaine de dates.

Rémunération, calendrier et conditions de travail

Des informations publiées en 2024 dans Le Parisien donnent un ordre de grandeur de la rémunération des anciens académiciens lors de ces tournées : entre 350 et 500 euros par concert. Sur la base des 63 dates annoncées, cela représenterait une fourchette allant d’environ 11 000 à 16 000 euros par participant pour l’ensemble de la tournée, si les conditions restent identiques à celles évoquées précédemment.

Le rythme d’une tournée de cette ampleur implique une organisation soutenue. D’anciens candidats ont déjà décrit la charge de travail : Axel, demi-finaliste en 2023, racontait avoir en moyenne « sept jours off par mois », une fréquence qui rend la succession de dates éprouvante. Durant la tournée 2023, certains participants — cités dans les témoignages disponibles — avaient dû manquer des représentations après être tombés malades, contraignant la production à adapter le planning.

Pour le moment, peu d’autres détails logistiques ou financiers ont été rendus publics concernant la tournée 2026. Le calendrier complet des dates inclut des étapes dans des villes comme Bordeaux et Lille, ainsi que des escales en Belgique et en Suisse, mais la production n’a pas communiqué d’informations supplémentaires sur la répartition précise des cachets, les conditions de déplacement ou les modalités de présence des artistes entre les représentations.