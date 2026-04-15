Côte d’Ivoire : un nouveau corridor pour connecter le Mali

Africa Global Logistics (AGL) lance un corridor multimodal reliant Abidjan à Bamako, via Bobo‑Dioulasso, combinant acheminement ferroviaire et relais routier pour accélérer et sécuriser le transport de marchandises entre la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Le dispositif mise sur la desserte ferroviaire jusqu’à Bobo‑Dioulasso, l’utilisation d’un port sec pour le transbordement et un accompagnement sécurisé des convois jusqu’à la frontière malienne.

Conçu et mis en œuvre par les équipes d’AGL présentes dans les trois pays, le corridor répond selon l’opérateur aux perturbations observées sur les chaînes d’approvisionnement internationales en proposant une alternative logistique structurée. Le trajet principal combine le rail sur la section Abidjan–Bobo‑Dioulasso et un relais routier pour la portion finale vers Bamako, afin d’optimiser les temps de transit et la continuité des flux.

Le port sec de Bobo‑Dioulasso occupe une place centrale dans l’organisation des opérations : il assure le regroupement, le contrôle documentaire et le stockage transitoire des cargaisons avant leur redépart vers le Mali. AGL indique avoir mis en place des dispositifs de traçabilité et de sécurité pour accompagner les transports sur la portion routière menant à la frontière, visant à préserver l’intégrité des marchandises et la visibilité des mouvements pendant le trajet.

Organisation opérationnelle, partenariat douanier et retours d’acteurs privés

Dans son communiqué, AGL présente ce corridor comme une solution destinée aux opérateurs maliens et régionaux confrontés à des lenteurs et à des surcoûts lors des transits. La société insiste sur la dimension multimodale du dispositif et sur l’articulation entre rail, plate‑forme logistique à Bobo‑Dioulasso et convoyage routier pour assurer la continuité des livraisons.

Des témoignages d’utilisateurs illustrent le fonctionnement du service. Dino Ballestra, président‑directeur général de Comafruit, a souligné la « rapidité et la fiabilité des livraisons » et loué « la constance et le professionnalisme » des équipes impliquées dans la chaîne logistique. Ces retours sont cités par AGL pour appuyer le niveau de performance revendiqué par l’entreprise.

Du côté des dirigeants d’AGL, le directeur général de la filiale au Mali a décrit le corridor comme un outil destiné à sécuriser et fluidifier les approvisionnements à destination du pays. Salif Ouattara a mis en avant la capacité d’AGL à « structurer, avec l’ensemble des acteurs concernés, des solutions concrètes, fiables et compétitives dans un environnement logistique challengeant », soulignant l’adaptation des services aux réalités locales et aux besoins des entreprises.

La mise en œuvre du projet s’est appuyée sur une coopération rapprochée avec les administrations douanières des trois États. Cette coordination intervient peu après la décision de la Côte d’Ivoire de supprimer le visa douanier pour les marchandises à destination du Mali et du Burkina Faso, mesure citée comme un élément facilitant les échanges commerciaux entre les territoires