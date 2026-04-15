RDC : l’américain KoBold veut injecter 50 millions USD dans l’exploration du lithium

KoBold Metals a annoncé le 13 avril 2026 un investissement supérieur à 50 millions de dollars pour lancer une campagne d’exploration du lithium en République démocratique du Congo (RDC), ciblant un démarrage des opérations avant début 2027. L’information, rapportée par Reuters, précise que la société américaine, soutenue par des investisseurs de premier plan, déploie un programme couvrant 13 permis miniers et concentre ses efforts sur la région de Manono, l’un des gisements de pegmatites riches en lithium les plus suivis du pays.

Le plan d’action inclut des relevés aéroportés sur près de 30 000 km², des campagnes de forage ciblées et des analyses géochimiques systématiques, des mesures qui traduisent l’ampleur des moyens techniques et financiers mobilisés. KoBold présente ces opérations comme une combinaison de techniques de prospection classique et d’outils technologiques avancés pour accélérer l’identification de cibles exploitables.

Dans un communiqué cité par Reuters, le directeur général Kurt House a souligné la progression rapide de l’entreprise en RDC, rappelant que la société ne disposait ni d’employés ni d’actifs fonciers il y a un an et affirmant qu’elle est désormais un investisseur majeur américain dans le pays. House a mis en avant l’ampleur des engagements financiers et l’importance opérationnelle du programme d’exploration en cours.

Contexte local, contentieux et stratégie technologique

La stratégie de KoBold se focalise essentiellement sur la région de Manono, dans la province du Tanganyika, où des réserves de lithium de roche dure ont été identifiées. L’entreprise prévoit d’étendre progressivement son portefeuille de licences pour couvrir environ 5 000 km² d’ici la fin de l’année, selon les informations diffusées par la société elle-même.

Le déploiement de KoBold intervient dans un contexte concurrentiel et juridiquement complexe. La société australienne AVZ Minerals a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) pour contester la réattribution de certains droits miniers, suite au retrait en 2023 d’un permis par les autorités congolaises. Cette réallocation avait bénéficié à des intérêts liés à des groupes étrangers, dont Zijin Mining, qui, d’après des sources, prévoit une première production de lithium dans la zone de Manono.

Pour se différencier sur ce marché tendu, KoBold mise sur une approche technologique basée sur l’intelligence artificielle : capteurs aéroportés pour cartographie rapide, ciblage dynamique des forages et laboratoire mobile pour accélérer l’analyse des échantillons. L’entreprise revendique également des contributions financières à l’État congolais, indiquant avoir déjà versé plus de 20 millions de dollars au Trésor congolais.

Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large d’intérêt international pour les minerais dits critiques ; la RDC, premier producteur mondial de cobalt et acteur majeur du cuivre en Afrique, voit désormais des investissements croissants dédiés au lithium, minerai clef pour les batteries des véhicules électriques