Top 5 des transferts de football vers la Libye cet hiver

Le mercato d’hiver 2026 en Libye connaît une envolée d’activité, les écuries de la Libyan Premier League multiplient les opérations pour attirer des profils venus du continent. Les dirigeants imprimant un rythme soutenu à leurs recrutements cherchent à relever le niveau sportif du championnat.

Ces renforts concernent principalement des joueurs expérimentés d’Afrique de l’Ouest et du Nord, séduits par des projets ambitieux malgré un contexte sécuritaire encore fragile dans la capitale, Tripoli. Les clubs misent sur ces arrivées pour gagner en compétitivité et en visibilité régionale.

Parmi les mouvements enregistrés en ce début d’année, cinq transferts se détachent par leur impact et la notoriété des protagonistes. Retour sur ces signatures qui animent le marché libyen.

Les cinq signatures à retenir

Mamadou Lamine Camara a finalement concrétisé son départ du RS Berkane pour rejoindre Al Ahli Tripoli. Après plusieurs semaines de négociations agitées et des échanges portant sur les modalités de rupture de contrat, l’ailier sénégalais a été officialisé par le club libyen, mettant fin à un feuilleton suivi de près au Maroc.

Blati Touré, qui évoluait ces dernières saisons au Pyramids FC en Égypte, a opté pour un nouveau défi en Libye. Le milieu burkinabè a été confirmé comme renfort d’Al Ahli Tripoli, un mouvement annoncé publiquement par le club dans la soirée, qui lui permettra de découvrir un championnat différent.

Aziz Ki s’est engagé avec Al Ittihad après son départ du Wydad Casablanca. Le milieu originiaire du Burkina Faso ouvre ainsi un chapitre inédit en Libye, même si des bruits de couloir évoquent déjà son intérêt éventuel pour un retour en Tanzanie à plus ou moins long terme.

Asswehly Sports Club, basé à Misrata, a recruté Nader Ghandri pour solidifier sa charnière. Le polyvalent Tunisien de 30 ans, capable d’évoluer en défense centrale comme en milieu défensif, rejoint l’effectif dans l’optique d’apporter de l’expérience et de la densité à l’arrière-garde du club.

Enfin, Al Shomooa, promu en Premier League libyenne, s’est attaché les services de Roger Assalé. Libre depuis son départ du Stade d’Abidjan, l’attaquant ivoirien, passé par les Young Boys de Berne et sacré champion d’Afrique en 2015, retrouve un club pour relancer sa trajectoire professionnelle.