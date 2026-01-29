Togo : sièges de tribunaux en construction dans les Savanes

Le gouvernement togolais a lancé les 26 et 27 janvier 2026 un important programme de construction et de réhabilitation d’infrastructures judiciaires et pénitentiaires dans la région des Savanes, doté de 2,45 milliards FCFA. L’opération vise à renforcer l’accès à la justice dans des zones frontalières confrontées à des défis sécuritaires et à améliorer les conditions de travail des personnels judiciaires, les chantiers étant annoncés pour les préfectures de Mandouri, Dapaong, Tandjouaré et Mango.

Les travaux ont été officiellement engagés sur le terrain par Pacôme Adjourouvi, ministre de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux, à l’occasion d’une tournée institutionnelle dans la région. Le programme couvre à la fois la construction de nouvelles juridictions, la réhabilitation de tribunaux existants et la rénovation ou l’extension d’établissements pénitentiaires, avec des délais d’exécution allant de six à douze mois selon les sites.

Cette enveloppe de 2,45 milliards FCFA s’inscrit dans le Programme d’Urgence pour le Renforcement de la résilience et de la Sécurité des communautés 2024-2028, qui dispose d’un budget global de 6,1 milliards FCFA. Les autorités soulignent que l’investissement cible prioritairement des zones frontalières où l’accès à l’appareil judiciaire est limité et où des contraintes sécuritaires pèsent sur le fonctionnement des services de justice.

Calendrier, coûts et nature des interventions par localité

À Mandouri, les autorités ont prévu la construction d’un tribunal de première instance accompagné d’un logement pour le président du tribunal. Le montant prévisionnel pour ce chantier est de 322,8 millions FCFA, pour une durée d’exécution estimée à douze mois. Le projet comprend des locaux judiciaires adaptés aux activités de première instance et des commodités d’hébergement pour le magistrat en poste.

Dans la préfecture de Dapaong, le programme comprend la construction du siège du Tribunal de grande instance ainsi que la réhabilitation de la prison civile. Le coût annoncé pour ces travaux s’élève à 643,0 millions FCFA, avec un calendrier resserré à six mois. Les interventions visent à moderniser les locaux et à augmenter la capacité d’accueil sécurisée de l’établissement pénitentiaire.

Pour Tandjouaré, le plan prévoit l’édification d’un tribunal d’instance à compétence civile, chiffré à 380,0 millions FCFA et programmé sur douze mois. Le futur tribunal doit permettre de rapprocher les services judiciaires des populations locales et d’accélérer le traitement des affaires civiles dans la préfecture.

À Mango, les travaux concernent la réhabilitation du tribunal d’instance et de la prison civile, assortie de la création de nouvelles cellules. Le montant alloué est de 594,3 millions FCFA, avec un délai d’exécution de six mois. Ces opérations combinent rénovation des bâtiments existants et extension des capacités carcérales pour répondre aux besoins identifiés sur le terrain.

