Togo : Faure Gnassingbé présent sur le chantier des 21 ponts modulaires à Kéran

Le chantier du pont métallique sur la rivière Kéran, visité par le président du Conseil Faure Gnassingbé le 26 janvier 2026, progresse vers la phase de pose de la charpente après l’achèvement des travaux de fondations et d’appuis, a constaté la délégation présidentielle sur place. Inscrit au programme national de construction de 21 ponts modulaires lancé en mars 2024, cet ouvrage vise à renforcer la liaison entre Kantè et Nadoba, dans la région de la Kara.

Accompagné d’une délégation ministérielle, le président a inspecté les avancées sur le site où les opérations de génie civil sont terminées et où s’opèrent désormais les travaux de superstructure. Les équipes techniques ont confirmé la mise en place imminente des éléments métalliques de la travée principale et la finalisation des dalles, étape visible lors de la visite officielle relayée par la Présidence du Conseil.

Le pont fait partie d’un programme de grande envergure réparti dans les cinq régions économiques du pays et financé conjointement par la France et l’État togolais. Pour le seul chantier de la Kéran, le coût annoncé s’élève à 2,2 milliards de francs CFA. Le projet national totalise un financement de 65 milliards de francs CFA, dont 50 milliards apportés par la France et 15 milliards par le Togo, pour la réalisation de structures modulaires de type Unibridge.

Caractéristiques techniques et impact attendu

La traverse en construction est un ouvrage mixte acier‑béton de type Unibridge, mesurant 102,6 mètres de long, 11 mètres de large et 13,40 mètres de haut. Conçue en trois travées, elle repose sur des dalles de forte épaisseur afin de répondre aux contraintes de charge et de durabilité propres aux voies rurales aménagées sur l’axe Kantè‑Nadoba. Les supports et fondations réalisés sur ce site ont été dimensionnés pour assurer la stabilité de la superstructure métallique et la résistance face aux crues saisonnières.

Les modalités d’exécution prévoient l’assemblage de la charpente métallique sur place puis le coulage des dalles, conformément aux normes de construction des ponts modulaires adoptées dans le programme. Les acteurs impliqués sur le chantier comprennent des bureaux d’études, des entreprises de construction locales et des équipes spécialisées pour la mise en œuvre des éléments préfabriqués, sous la supervision des autorités techniques nationales.

Au plan territorial, les autorités estiment que la mise en service de cet ouvrage améliorera la connectivité entre les communes de Kéran 1 et Kéran 3 en facilitant le passage des personnes et des véhicules tout au long de l’année. Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large de désenclavement des zones rurales du nord du pays, visant à réduire les ruptures de la chaîne logistique pour les produits agricoles et à faciliter l’accès aux services socio‑économiques de base pour les populations locales.

Le programme national prévoit, au total, la réalisation de ponts modulaires mixtes sur une longueur cumulée de 2 271,6 mètres linéaires, répartis entre les cinq régions économiques ciblées par les études préalables et les diagnostics d’impact réalisés par les maîtres d’ouvrage