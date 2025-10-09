Togo : Faure Gnassingbé forme son premier gouvernement sous le nouveau régime parlementaire

Cinq mois après son investiture à la tête du Conseil togolais, Faure Essozimna Gnassingbé a annoncé, mardi, la composition de son premier gouvernement, marquant l’entrée en vigueur effective du régime parlementaire instauré par la Constitution promulguée le 6 mai 2024.

Par un décret signé le 8 octobre, le président du Conseil a nommé 27 membres, dont 17 ministres de plein exercice et 10 ministres délégués. Cette équipe, présentée comme resserrée et technocratique, vise à moderniser l’action publique et à renforcer le suivi des politiques de développement.

Parmi les principales figures du nouveau cabinet figurent Cina Lawson, en charge de l’Efficacité du service public et de la Transformation numérique, le professeur Robert Dussey, reconduit aux Affaires étrangères, à la Coopération, à l’Intégration africaine et aux Togolais de l’extérieur, ainsi qu’Essowè Georges Barcola, désormais responsable des Finances et du Budget. Les colonels Calixte Madjoulba et Hodabalo Awate prennent respectivement la tête des ministères de la Sécurité et de l’Administration territoriale, tandis que Kodjo Sévon-Tépé Adedze hérite de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Les ministères stratégiques tels que la Défense, la Fonction publique, le Travail, le Dialogue social et les Transports demeurent directement rattachés à la Présidence du Conseil, consolidant ainsi le rôle central du chef de l’exécutif dans le nouveau dispositif institutionnel.

Cette réorganisation intervient après la large victoire du parti présidentiel, l’Union pour la République (UNIR), qui a remporté 108 des 113 sièges lors des élections législatives du 29 avril 2024. Elle consacre un tournant majeur dans l’histoire politique du pays : le président du Conseil devient désormais le véritable détenteur du pouvoir exécutif, tandis que le président de la République, Jean-Lucien Savi de Tové, n’exerce plus qu’une fonction honorifique.

L’opposition conteste toutefois cette évolution institutionnelle, qu’elle perçoit comme une stratégie destinée à permettre à Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de maintenir son influence politique malgré la fin de ses mandats présidentiels.