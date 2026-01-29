Togo : Concertation des acteurs du secteur face à la chute des cours du café et du cacao

La chute soudaine des cours mondiaux du café et du cacao met sous pression l’économie togolaise : près de 1 500 tonnes de fèves et de grains seraient bloquées dans des stocks invendus, ont indiqué les responsables du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) lors d’une réunion tenue à Lomé le 28 janvier 2026. Producteurs, acheteurs, exportateurs et transformateurs se sont rencontrés pour évaluer l’ampleur du phénomène et tenter d’identifier des mesures immédiates afin de décongestionner la filière.

La baisse des prix, qualifiée de « brutale » par plusieurs acteurs présents, a ralenti voire interrompu de nombreuses transactions commerciales. En l’espace de quelques mois, certains intervenants ont rapporté des mouvements de prix allant d’environ 5 000 FCFA vers près de 2 000 FCFA, tandis que des acteurs du terrain évoquent des niveaux beaucoup plus bas pour le kilo sur certains marchés locaux. Cette volatilité a créé un effet d’attente et réduit les incitations à l’achat, laissant des volumes significatifs en attente d’écoulement.

Lors de la rencontre, Enselme Gouthon, secrétaire général du CCFCC, a relié cette chute de prix à la très forte hausse observée l’année précédente. Selon lui, la flambée antérieure résultait d’une contraction de la production chez les principaux pays fournisseurs, notamment la Côte d’Ivoire et le Ghana, elle-même attribuée à des aléas climatiques et au vieillissement des plantations et des exploitants. Ces facteurs structurels compliquent la lecture du marché et accentuent les mouvements de correction des cours.

Enjeux immédiats et recommandations du comité

La réunion a rassemblé l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur pour établir un diagnostic partagé. Le CCFCC a chiffré à environ 1 500 tonnes le stock invendu accumulé dans divers entrepôts du pays. Face à cette situation, le comité a préconisé des réponses concertées à court terme pour restaurer la fluidité des échanges : flexibilité sur les marges, mobilité des lots et mesures temporaires d’accompagnement financier pour les points de collecte.

Pour certains participants, l’acceptation de pertes temporaires par producteurs, acheteurs et exportateurs apparaît comme la seule option réaliste pour libérer les volumes bloqués et relancer les rotations commerciales. Le CCFCC a ainsi invité les protagonistes à consentir des efforts partagés afin d’éviter un engorgement prolongé des circuits d’exportation.

Les statistiques présentées par le comité illustrent l’ampleur du ralentissement : au 28 janvier 2025, plus de 10 000 tonnes de fèves de cacao avaient été exportées depuis le Togo ; à la même date en 2026, le volume exporté est estimé à environ 5 000 tonnes.