Togo : chantiers agricoles et sanitaires au cœur de l’agenda présidentiel

Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a effectué le 26 janvier une tournée dans le nord du Togo axée sur des projets d’infrastructure agricole et sanitaire, visitant le site du futur Centre régional de mécanisation agricole (CRMA) de Tchitchao et le Centre hospitalier préfectoral (CHP) de Kantè où des travaux de réhabilitation sont en cours.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À Tchitchao, le chef de l’État a constaté l’avancement des travaux du CRMA, un projet lancé en avril 2023 lors du Forum national des producteurs agricoles. Implanté sur une superficie de trois hectares, le centre est conçu pour centraliser des services de mécanisation destinés aux exploitations locales et régionales. Les installations prévues comprennent des ateliers de maintenance, des espaces de stockage pour pièces et intrants, des bâtiments administratifs et des logements pour le personnel.

Le coût de réalisation du CRMA a été estimé à 1,8 milliard de francs CFA hors taxes. Selon les responsables du chantier, la majeure partie des ouvrages de structure est terminée et les interventions restantes portent principalement sur l’équipement des modules destinés à la formation des producteurs et techniciens. Les autorités indiquent par ailleurs leur intention d’implanter des structures analogues dans d’autres régions pour élargir l’accès à la mécanisation agricole

Inspection des travaux et enjeux pour les services de santé maternelle et néonatale

Avant sa visite à Tchitchao, Faure Gnassingbé s’est rendu au Centre hospitalier préfectoral de Kantè, dans la préfecture de la Kéran. Sur place, il a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation et d’extension réalisés dans le cadre du programme des soins obstétricaux et néonatals d’urgence. Ce programme vise à renforcer les capacités des structures locales pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Les opérations au CHP de Kantè comprennent des interventions structurelles visant à améliorer les locaux dédiés à l’obstétrique et à la néonatologie ainsi que les espaces annexes indispensables à une meilleure prise en charge. Les autorités sanitaires ont présenté au président les travaux déjà effectués et les étapes restant à réaliser pour la mise en service complète des équipements et des unités restructurées.

Ces deux visites s’inscrivent dans une démarche de contrôle des projets initiés par l’État visant à moderniser les outils de production agricole et à renforcer l’offre de soins spécialisés dans les zones rurales du nord. Les responsables présents ont fourni des rapports d’avancement technique et financier, précisant notamment les calendriers des derniers aménagements et la nature des équipements à installer pour la formation et les soins obstétricaux et néonatals