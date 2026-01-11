Tofa et Vodun Days 2026 au Bénin : entre prophétie du Fa et vitrine culturelle mondiale

Entre révélation spirituelle et ferveur populaire, Ouidah a vibré au rythme du Tofa et des Vodun Days 2026. Portée par le signe Losso Sa, annonciateur de stabilité et de prospérité, cette édition a confirmé l’ambition du Bénin de faire du Vodoun un pilier culturel, spirituel et touristique ouvert au monde.

Chaque mois de janvier, le Bénin devient l’épicentre d’un rendez-vous unique où spiritualité ancestrale, culture vivante et ambition touristique se rejoignent. L’édition 2026 des Vodun Days, organisée du 8 au 10 janvier à Ouidah, a une nouvelle fois confirmé cette dynamique, portée par la révélation très attendue du Tofa 2026, le signe annuel issu de la consultation du Fa.

La consultation solennelle du Fa, tenue le 9 janvier 2026 à Ouidah, a livré le signe Losso Sa comme orientation spirituelle de l’année. L’annonce officielle a été faite par Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, devant un parterre de dignitaires, de bokonon et d’observateurs nationaux et internationaux.

Selon l’interprétation livrée, Losso Sa est un signe résolument positif, associé à la résilience, à la stabilité et à une prospérité construite sur la maîtrise et la discipline. L’image symbolique de « l’oiseau qui doit se forger un bec en métal pour affronter le verre urticant » illustre la capacité du Bénin à surmonter les épreuves par la préparation, la rigueur et la lucidité.

Le Fa annonce ainsi une gouvernance appelée à consolider l’abondance tout en restant vigilante face aux convoitises, notamment autour des ressources et des territoires. Selon le Fa, toute tentative de déstabilisation ou d’injustice expose ses auteurs à des conséquences inévitables. En contrepartie, le respect de l’autorité, la cohésion sociale et l’accomplissement des rituels prescrits apparaissent comme des conditions essentielles à la paix et au progrès collectif.

Au-delà de la dimension spirituelle du Tofa, les Vodun Days 2026 ont transformé Ouidah en une vaste scène culturelle à ciel ouvert. Héritiers de la Fête nationale du Vodoun célébrée chaque 10 janvier, ces trois journées se sont imposées, en moins de trois ans, comme un événement international majeur dédié à l’art, à la culture et à la spiritualité vodoun.

Rues, places publiques, plages et sites sacrés ont accueilli une affluence exceptionnelle, marquée par la présence massive de la diaspora afrodescendante venue des Caraïbes, des Amériques et d’Europe, en quête de reconnexion mémorielle et spirituelle. Parades rituelles, sorties spectaculaires des Zangbeto et des Egungun, cérémonies dédiées aux divinités, danses sacrées et performances artistiques ont rythmé ces journées fériées, chômées et payées.

Au cœur de cette célébration, le Vodoun a été présenté dans toute sa complexité et sa profondeur, loin des clichés réducteurs de sorcellerie ou de fétichisme. Religion fondée sur le dialogue entre le monde visible et l’invisible, le Vodoun repose sur des rites, des chants, des danses et un système de divination – le Fa – qui guide les individus et les communautés vers l’équilibre et l’épanouissement.

Soutenus par l’État béninois, les Vodun Days s’inscrivent dans une politique de valorisation du patrimoine culturel et de développement touristique. Le lancement officiel des festivités en présence du président Patrice Talon a illustré l’importance stratégique accordée à cet événement, devenu un pilier du programme de rayonnement culturel du pays.

Concerts géants sur la plage, avec des artistes de renommée internationale tels que Angélique Kidjo, Davido ou Meiway, village culturel dédié à l’artisanat et à la gastronomie, circuits immersifs dans les temples et forêts sacrées; tout a été pensé pour offrir une expérience complète, respectueuse du sacré et accessible au public.

Avec plus de deux millions de visiteurs et participants attendus selon les organisateurs, les Vodun Days génèrent des retombées économiques considérables pour Ouidah et l’ensemble du Bénin. Hôtellerie, restauration, transports, artisanat et services touristiques connaissent, sur quelques jours, un niveau d’activité équivalent à plusieurs mois d’exploitation.

Au-delà des chiffres, l’impact est aussi symbolique car, longtemps stigmatisée, la religion vodoun est désormais revendiquée avec fierté par de nombreux Béninois, tandis que le pays s’affirme comme un carrefour mondial du Vodoun, ouvert au dialogue interculturel et fidèle à l’authenticité de ses traditions.