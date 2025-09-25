Tiwa Savage révèle que sa sextape virale était le fruit d’un pari

Quatre ans après la fuite de sa vidéo intime, devenue virale en 2021, la chanteuse nigériane Tiwa Savage a confié qu’il s’agissait en réalité d’un pari orchestré par son ancien compagne.

La star de l’afrobeat nigérian, Tiwa Savage, est revenue sur l’un des épisodes les plus marquants et douloureux de sa carrière. Invitée de l’émission américaine The Breakfast Club, la chanteuse a révélé que la sex tape qui avait circulé massivement en 2021 n’était pas le fruit d’un chantage financier, comme cela avait été rapporté à l’époque, mais d’un pari sordide.

Selon ses dires, la vidéo intime avait été partagée par son petit ami d’alors, qui aurait relevé un défi lancé par ses amis. « Il m’a dit qu’il avait appuyé sur “envoyer” par erreur en essayant de sauvegarder le message. Mais j’ai découvert plus tard qu’il s’agissait d’un pari », a-t-elle expliqué, dénonçant une trahison qui l’a profondément marquée.

