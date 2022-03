Timothy Prewitt, président et CEO de « The Hunger Project » en visite de travail au Bénin

Mercredi 09 mars 2022, le Bénin a eu l’honneur d’accueillir Timothy Prewitt, président et directeur général de THP mondial. A la tête de l’organisation non gouvernementale depuis février 2021, Tim a eu, lors de sa visite au Bénin, l’opportunité de découvrir les réalisations de THP-Bénin dans les départements des Collines et du Zou.

Pour sa toute première visite en Afrique depuis son arrivée à la tête de l’organisation non gouvernementale « The Hunger Project », Timothy Prewitt a choisi le Bénin. C’est ainsi qu’après son arrivée, Mercredi 09 mars 2022, le président et directeur général de THP mondial a choisi parcourir les départements des Collines et du Zou. Et l’épicentre de Offè, dans le département des Collines a été le premier point de chute du manager américain.

Chants, danses, animations folkloriques, tout était au menu pour démontrer l’hospitalité légendaire des béninois à Mr Timothy Prewitt, accompagné pour la circonstance d’une délégation des responsables de THP-Bénin. Le centre de santé d’Ayedjoko, un village de l’arrondissement de Offè dans la commune de Savè, a été le premier site visité par Mr Timothy. Un centre de santé qui est une composante de l’épicentre de Offè.

Après le centre de santé, la délégation s’est dirigée vers les autres composantes de l’épicentre. Il s’agit de l’agence de Offè de la Caisse Communautaire Rurale du Bénin, du cafétéria de l’épicentre, de la boutique de vente de denrées, de l’unité de production de savon et de la salle de réunion. Autorités communales, leaders de l’épicentre, femmes, hommes et enfants, ils étaient nombreux pour accueillir la délégation conduite par Mme Elodie Iko, la nouvelle Directrice de THP-Bénin.

« Offè est le premier épicentre au monde que je visite. Lorsque j’avais consulté mes collaborateurs, ils m’ont dit que d’énormes choses se font au Bénin [ par l’équipe de THP-Bénin, ndlr]. C’est pour cela que j’adresse toutes mes félicitations à la directrice, à la communauté, aux autorités, à vous tous présents ici, pour ces grandes choses faites. » a déclaré Timothy Prewitt. « Je veux simplement vous dire à quel point j’ai du respect et de l’amour pour votre communauté et vous réitérer mes félicitations pour les progrès de l’épicentre » a conclu celui qui est à la tête de l’organisation non gouvernementale depuis février 2021.

Vendredi 11 mars, le département du Zou a été la nouvelle destination de Timothy Prewitt. Dès la matinée, le siège de la Caisse Communautaire Rurale du Bénin a accueilli la délégation où une séance de travail a eu lieu avec l’équipe dirigée par Jupiter Goudou, directeur exécutif de la Ccr-Bénin. L’occasion pour Mr Goudou d’exposer les prouesses de cette institution de microfinance créée en 2013 et ayant obtenu son agrément auprès de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (Anssfd), le 3 décembre 2021. Il s’agit d’une coopérative d’épargne et de crédit dont « The Hunger Project Bénin » est le partenaire technique et financier.

Cette tournée s’est achevée à Cotonou, au siège de THP-Bénin avec une séance de travail. Pour ce cadre international ayant à son actif plus de 25 ans d’expérience dans le secteur du développement, THP-Bénin est un modèle, au vu de tout ce qu’il a entendu avant son arrivée et ce qu’il vient de constater sur le terrain. « C’est une honneur pour d’être ici et de voir de visu tout le travail laborieux abattu. Et je joint ma voie à celle de la communauté pour vous féliciter » s’est-il exprimé. Selon celui qui a été pendant plusieurs années le PDG d’International Development Enterprises (iDE), il y a sur le terrain un progrès vers les objectifs de développement durable, au vu de tout ce qu’il a vu en matière de santé nutrition, éducation, sécurité aimantaire.